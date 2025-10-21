列報醫藥費 須扣保險給付

財政部中區國稅局提醒，民眾申報綜所稅時，若列報醫療費用，應記得扣除保險給付，以免遭補稅。

《所得稅法》規定，納稅人申報扣除本人、配偶或受扶養親屬醫藥費及生育費，原則上以付給公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所，或經財部認定其會計紀錄完備正確的醫院為限。但受有保險給付部分，應自列報醫藥費及生育費用中扣除。

舉例來說，國稅局日前查獲，吳小姐（化名）申報2024年綜所稅時，列報支付A醫院醫療費用333萬元，查核時發現該醫療支出受有保險公司醫療保險給付333萬元，因吳小姐未申報時扣除保險給付部分，遭核定扣除保險給付並補稅。

國稅局提醒，民眾每年辦理綜所稅申報，在列報扣除醫藥及生育費支出時，如該支出有受領保險給付，務必以扣除受領保險給付後金額列報，以免遭國稅局剔除補稅。