易利委 App 強化身分驗證

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

網購族留意，為強化進口快遞貨物實名認證安全性，財政部關務署昨（21）日宣布，自28日起關貿網路實名認證（易利委EZ WAY）App，在使用健保卡號的「簡訊認證」部分，將以實體健保卡驗證方式強化註冊帳號身分驗證程序，全面提升進口人個資安全。

EZ WAY App為關貿網路股份有限公司因應2018年海關法規鬆綁，自行建置及營運的加值服務，民眾可選擇採用「電信認證」、「簡訊認證（健保卡號）」或「簡訊認證（晶片居留證）」三種方式辦理註冊。

關務署表示，「簡訊認證（健保卡號）」因為只需要上傳姓名、身分證正反面照片及健保卡號，因驗證強度尚有不足，仍有發生個資遭冒用註冊風險，且主要為簡訊認證註冊戶。

為確保EZ Way App註冊身分真實性，從28日起，國人凡使用「簡訊認證（健保卡號）」之新註冊者，均須改以實體健保卡插卡方式進行身分驗證。

