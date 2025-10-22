財劃法研商未進入深水區 垂直分配涉及事權劃分 待中央部會研議

政院將推動《財政收支劃分法》修法，財政部昨（21）日邀集地方共商統籌稅款分配方式，針對水平分配（即如何分配給地方）有初步結論；至於外界關注的垂直分配（中央下放多少財源），因涉及事權支出及補助制度，尚待中央部會研議，昨日並未討論，研商尚未進入深水區。

財政部表示，昨邀集地方政府會商統籌稅款分配方式，在先前三次會商共識基礎下，續就統籌稅款分配架構、指標及權重進行討論。

與「新版財劃法」相比，國庫署長陳柏誠表示，「新版財劃法」不脫分類，例如本島與離島、城市與鄉鎮、六都與非六都，目前版本則回到基本調劑盈虛，也就是先透過彌補差短、適度保障財源不減、不少於基準年，有順序地、一致地照顧所有縣市，未來分配結果將會不低於114年的統籌分配稅款與一般性補助款的總額。

財政部表示，為發揮統籌稅款調劑財政盈虛及均衡區域發展功能，在統籌稅款分配機制架構部分，規劃分配公式優先彌補個別直轄市及縣市基本財政收支差額，而鄉鎮市基本財政收支差額併入縣計算。也就是說，地方稅收等收入、減除地方人事費等必要支出，還差多少差額，這部分會優先彌補。

另搭配財源保障機制，不低於基準年獲配中央統籌稅款及一般補助款合計數，也就是保障地方獲配的財源不至於縮水。也適度納入財政努力機制及考量基本建設需求。財政部表示，地方政府對此規劃方向多表認同，希望未來修法時可明確訂定計算方式。

在「財政努力」及「基本建設需求」分配指標部分，地方政府熱烈討論，包括：營利事業營業額、財產稅努力、非稅收入努力三大項財政努力指標，土地面積、人口數、工業人口、農林漁牧人口及農林漁牧產值五項基本建設需求指標，並分別依人口結構、土地使用分區性質及人均等係數調整。

至於權重方面，將參酌各地方政府意見，衡酌指標間替代性、收入努力度或貢獻度，並兼顧城鄉差異、人口結構等，通盤研議。