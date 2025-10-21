財劃法再邀地方政府開會 水平分配機制出爐

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為解決新版財劃法的爭議、制定完善中央統籌分配稅款分配機制，財政部21日第4次邀集地方政府會商統籌稅款分配方式，在先前3次會商共識基礎下，繼續就統籌稅款分配架構、指標及權重進行討論；至於垂直分配部分，因涉事權支出劃分及補助制度，尚待中央相關部會研議，未納入會議討論。

財政部表示，新版財劃法施行後衍生多項分配爭議問題，行政院9月13日邀地方首長會談後，明確表達行政院立場，為「均衡城鄉、均衡臺灣」，須全盤檢討新版財劃法，其中在統籌稅款分配指標方面，並指示指標權重設定，應避免城鄉失衡；人口指標方面，應考量人口結構因素；土地面積指標方面，應考量土地價值及管理成本等。

財政部國庫署署長陳柏誠21日表示，統籌稅款分配架構已有共識，包括擴大統籌稅款規模、優先滿足基準財政收支差額及搭配財源保障機制、適度納入財政努力機制及考量基本建設需求，保證不會低於114年統籌稅款與一般性補助款的現況。

為發揮統籌稅款調劑財政盈虛及均衡區域發展之功能，在統籌稅款分配機制架構部分，該部規劃分配公式優先彌補個別直轄市及縣市基本財政收支差額及搭配財源保障機制，並適度納入財政努力機制及考量基本建設需求，地方政府對此一規劃方向多表認同，就基本財政需要額核計項目、財源保障機制計算基準等議題提出討論，並希望未來修法時可明確訂定計算方式。

在「財政努力」及「基本建設需求」分配指標部分，地方政府會中熱烈討論，包括：營利事業營業額、財產稅努力、非稅收入努力3大項財政努力指標，土地面積、人口數、工業人口、農林漁牧人口及農林漁牧產值5項基本建設需求指標，各指標並分別依人口結構、土地使用分區性質及人均等係數做進一步調整，部分地方政府另就過去對指標的建議，再次提出希望能予考量納入，財政部均於會中一一回應。

至於權重方面，將參酌各地方政府意見，衡酌指標間之替代性（互補性）、收入努力度或貢獻度，並依卓院長指示兼顧城鄉差異、均衡區域發展及考量人口結構、土地價值及管理成本等因素，通盤審慎研議財劃法修正草案，並依行政院指示循序推動修法作業。

稅款 地方政府 財劃法 財政部

