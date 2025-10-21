快訊

防止冒名風險…關務署：28日起EZ Way註冊增加健保卡驗證

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部關務署副署長趙台安（左）與關務署通關業務組科長陳怡蒨（右）今天舉行記者會，說明28日起EZ Way註冊增加健保卡驗證。記者賴昭穎／攝影
財政部關務署副署長趙台安（左）與關務署通關業務組科長陳怡蒨（右）今天舉行記者會，說明28日起EZ Way註冊增加健保卡驗證。記者賴昭穎／攝影

財政部關務署今天宣布，為強化進口快遞貨物實名認證安全性，自10月28日起關貿網路實名認證（易利委 EZ WAY）App將以實體健保卡驗證方式強化註冊帳號身分驗證程序，避免民眾被冒名註冊，確保進口人個資安全。

關務署官員說，目前使用 EZ WAY App的民眾共計685萬人，其中簡訊認證用戶有202萬人、占比約三成。至於新做法不溯及既往，僅限於新註冊、已註冊但需要變更資料、或帳號異常需重新驗證等三類人適用。

官員表示，民眾目前可選擇採用「電信認證」、「簡訊認證（健保卡號）」或「簡訊認證（晶片居留證）」3種方式辦理註冊。其中「簡訊認證（健保卡號）」僅須上傳姓名、身分證正反面照片及健保卡號，因驗證強度尚有不足，仍有發生個資遭冒用註冊的風險。

為確保EZ Way App註冊身分真實性，防杜冒用他人名義進口貨物，自10月28日起，國人凡使用「簡訊認證（健保卡號）」的新註冊者，均須改以實體健保卡插卡方式進行身分驗證，並通過相關資料驗證後才能使用App。

官員說，國內民眾持有本人名下國內電信業者月租型行動數據門號仍可採用「電信認證」方式註冊，至外籍人士可按「簡訊認證（晶片居留證）」方式辦理，以上這兩種註冊程序並未變更，均維持免插卡註冊。若民眾無法採用這兩種註冊方式，則在EZ WAY App填寫資料、上傳身分證正反面照片及簡訊驗證碼後，另須準備實體健保卡、電腦及讀卡機，利用關務署「關港貿單一窗口」網站【路徑：通關服務／免證申辦服務（簡易申辦）／一般進口／（MI52)實名認證平臺健保卡驗證（須插卡）】完成插卡驗證，系統核對資料相符後，即可完成EZ WAY App帳號註冊。

官員指出，這次新簡訊認證措施適用於新註冊、日後變更資料（如手機號碼、姓名或身分證統一編號）或須重新驗證者，現行已完成註冊者，權益原則不受影響，可繼續使用。若操作上有任何疑問，可洽EZ WAY客服專線（02－7735－2812）詢問。

健保卡 身分證 晶片 海關 財政部 資安

