提升個資安全 EZWAY「簡訊認證」28日起須配合實體健保卡

為強化進口快遞貨物實名認證安全性，財政部關務署表示，自今年10月28日起關貿網路實名認證（易利委 EZ WAY）APP，在使用健保卡號的「簡訊認證」部分，將以實體健保卡驗證方式強化註冊帳號身分驗證程序，全面提升進口人個資安全。

EZ WAY APP為關貿網股份有限公司因應2018年海關法規鬆綁，自行建置及營運之加值服務，民眾可選擇採用「電信認證」、「簡訊認證（健保卡號）」或「簡訊認證（晶片居留證）」3種方式辦理註冊。據統計，目前總計有685萬註冊戶，其中採用簡訊認證有202萬人、占3成。

關務署表示，「簡訊認證（健保卡號）」因為只需要上傳姓名、身分證正反面照片及健保卡號，因驗證強度尚有不足，仍有發生個資遭冒用註冊之風險，且主要為簡訊認證註冊戶。

為確保EZ Way APP註冊身分真實性，防杜冒用他人名義進口貨物，從今年10月28日起，國人凡使用「簡訊認證（健保卡號）」之新註冊者，均須改以實體健保卡插卡方式進行身分驗證，並待通過相關資料驗證後始得使用APP。

關務署強調，原本的「電信認證」、「簡訊認證（晶片居留證）」，均維持免插卡註冊，過去使用「簡訊認證（健保卡號）」的註冊者都不會受到影響，除非日後變更資料，例如手機號碼、姓名或身分證統一編號，或須重新驗證者，才必須要配合新規定透過實體健保卡驗證，但民眾也可以在認證時，更改為電信認證。

關務署再次呼籲，為維護自身權益與個人資料安全，請勿將個人註冊資料、證件或手機門號出借他人使用，以免遭不肖人士濫用，產生違法進口等行政或刑事責任。