快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

歐盟點名乾洗手1成分有致癌風險 擬列危險物質…消毒用品恐全面下架

提升個資安全 EZWAY「簡訊認證」28日起須配合實體健保卡

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為強化進口快遞貨物實名認證安全性，財政部關務署表示，自今年10月28日起關貿網路實名認證（易利委 EZ WAY）APP，在使用健保卡號的「簡訊認證」部分，將以實體健保卡驗證方式強化註冊帳號身分驗證程序，全面提升進口人個資安全。

EZ WAY APP為關貿網股份有限公司因應2018年海關法規鬆綁，自行建置及營運之加值服務，民眾可選擇採用「電信認證」、「簡訊認證（健保卡號）」或「簡訊認證（晶片居留證）」3種方式辦理註冊。據統計，目前總計有685萬註冊戶，其中採用簡訊認證有202萬人、占3成。

關務署表示，「簡訊認證（健保卡號）」因為只需要上傳姓名、身分證正反面照片及健保卡號，因驗證強度尚有不足，仍有發生個資遭冒用註冊之風險，且主要為簡訊認證註冊戶。

為確保EZ Way APP註冊身分真實性，防杜冒用他人名義進口貨物，從今年10月28日起，國人凡使用「簡訊認證（健保卡號）」之新註冊者，均須改以實體健保卡插卡方式進行身分驗證，並待通過相關資料驗證後始得使用APP。

關務署強調，原本的「電信認證」、「簡訊認證（晶片居留證）」，均維持免插卡註冊，過去使用「簡訊認證（健保卡號）」的註冊者都不會受到影響，除非日後變更資料，例如手機號碼、姓名或身分證統一編號，或須重新驗證者，才必須要配合新規定透過實體健保卡驗證，但民眾也可以在認證時，更改為電信認證。

關務署再次呼籲，為維護自身權益與個人資料安全，請勿將個人註冊資料、證件或手機門號出借他人使用，以免遭不肖人士濫用，產生違法進口等行政或刑事責任。

健保卡 身分證 資安 海關

延伸閱讀

台中男開權利車設「偽基站」 傳普發1萬詐騙簡訊 騙12人賺40萬遭押

中國公布國軍個資 美智庫：北京新認知戰暗示滲透深

老公捐精給弟媳產下1女 妻崩潰網路狂PO文罵小叔一家遭判刑

公共政策參與平台提案個資遭洩 陳情人：身分暴露受惡意攻擊

相關新聞

防止冒名風險…關務署：28日起EZ Way註冊增加健保卡驗證

財政部關務署今天宣布，為強化進口快遞貨物實名認證安全性，自10月28日起關貿網路實名認證（易利委 EZ WAY）App將...

家人驟逝沒分配遺產…怎取得銀行存款？網急阻：千萬別去領

你有領取去世家人留下來的遺產經驗嗎？一名網友分享，長輩是突然離世，來不及完成遺產分配，好奇去世者在銀行的存款，該怎麼領出？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

協助企業重塑跨國供應鏈 資誠解析亞太稅務新局

面對相關稅務變化，資誠聯合會計師事務所日前舉辦「全球最低稅負制與供應鏈重塑：台商的亞太稅務新局」研討會，探討台資企業面對...

傳統產業盼租稅優惠 龔明鑫：已有汰舊換新補助、導入AI減稅

美國對等關稅談判持續進行中，我傳統產業遭受不小衝擊，立委陳素月表達，希望政府對於傳統產業提供租稅優惠。經濟部長龔明鑫表示...

114年汽燃費補繳通知單繳納期限將到期 期限為10月31日

114年自用汽機車燃料費7月開徵期已過，為提醒車主，豐原監理站已於9月底寄送汽燃費補繳單，繳納期限為10月31日。

未分配盈餘投資退稅有期限 須在一年內申請 才能享優惠

企業將盈餘再投入生產、研發或設備升級，可享未分配盈餘減稅優惠，但期限一過就無法補救。財政部南區國稅局提醒，依《產業創新條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。