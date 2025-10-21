營利事業如經查獲虛報薪資費用 將遭補稅裁罰

財政部中區國稅局表示，營利事業如虛報薪資費用，逃漏營利事業所得稅，一經查獲將依法補稅，並依照所得稅法第110條規定處罰，處所漏稅額2倍以下罰鍰。

中區國稅局表示，每年綜合所得稅結算申報期間常有民眾下載或查調個人所得資料，發現被營利事業列報不實薪資金額，或發現不明單位列報其薪資所得，進而向國稅局查明或提出檢舉。

舉例來說，郭小姐（化名）向國稅局申請查調113年度所得資料時，發現遭A公司列報其薪資所得45萬元，但她並無任職於A公司，郭小姐遂向國稅局提出檢舉並提供被虛報期間於其他公司任職之在職證明及勞健保投保資料。經國稅局查證A公司虛報郭小姐薪資所得45萬元，除註銷該筆薪資所得外，並剔除A公司該筆薪資費用，補徵A公司營利事業所得稅並裁處罰鍰。

中區國稅局提醒，個人切勿隨意提供身分資料予營利事業，以免遭營利事業申報不實扣（免）繳憑單；營利事業亦應如實申報員工薪資所得，不可利用他人身分資料虛報薪資費用，以免遭補稅處罰。