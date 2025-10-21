快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

營利事業如經查獲虛報薪資費用 將遭補稅裁罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部中區國稅局表示，營利事業如虛報薪資費用，逃漏營利事業所得稅，一經查獲將依法補稅，並依照所得稅法第110條規定處罰，處所漏稅額2倍以下罰鍰。

中區國稅局表示，每年綜合所得稅結算申報期間常有民眾下載或查調個人所得資料，發現被營利事業列報不實薪資金額，或發現不明單位列報其薪資所得，進而向國稅局查明或提出檢舉。

舉例來說，郭小姐（化名）向國稅局申請查調113年度所得資料時，發現遭A公司列報其薪資所得45萬元，但她並無任職於A公司，郭小姐遂向國稅局提出檢舉並提供被虛報期間於其他公司任職之在職證明及勞健保投保資料。經國稅局查證A公司虛報郭小姐薪資所得45萬元，除註銷該筆薪資所得外，並剔除A公司該筆薪資費用，補徵A公司營利事業所得稅並裁處罰鍰。

中區國稅局提醒，個人切勿隨意提供身分資料予營利事業，以免遭營利事業申報不實扣（免）繳憑單；營利事業亦應如實申報員工薪資所得，不可利用他人身分資料虛報薪資費用，以免遭補稅處罰。

薪資 國稅局 綜合所得稅

延伸閱讀

樂透集資包牌中獎 國稅局：備妥資料可證明非贈與

基市宣布明天照常上班、上課 但遇5種情形可自行決定停止上班、上課

炎亞綸自創甜點梨花酥爆製程違規 高雄衛生局稽查要求限期改善

竹北托嬰中心幼兒溺斃生態池 縣府勒令停收新生、專案調查中

相關新聞

家人驟逝沒分配遺產…怎取得銀行存款？網急阻：千萬別去領

你有領取去世家人留下來的遺產經驗嗎？一名網友分享，長輩是突然離世，來不及完成遺產分配，好奇去世者在銀行的存款，該怎麼領出？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

協助企業重塑跨國供應鏈 資誠解析亞太稅務新局

面對相關稅務變化，資誠聯合會計師事務所日前舉辦「全球最低稅負制與供應鏈重塑：台商的亞太稅務新局」研討會，探討台資企業面對...

傳統產業盼租稅優惠 龔明鑫：已有汰舊換新補助、導入AI減稅

美國對等關稅談判持續進行中，我傳統產業遭受不小衝擊，立委陳素月表達，希望政府對於傳統產業提供租稅優惠。經濟部長龔明鑫表示...

114年汽燃費補繳通知單繳納期限將到期 期限為10月31日

114年自用汽機車燃料費7月開徵期已過，為提醒車主，豐原監理站已於9月底寄送汽燃費補繳單，繳納期限為10月31日。

未分配盈餘投資退稅有期限 須在一年內申請 才能享優惠

企業將盈餘再投入生產、研發或設備升級，可享未分配盈餘減稅優惠，但期限一過就無法補救。財政部南區國稅局提醒，依《產業創新條...

空房短租 喪失自住優稅

不少民眾將自家房屋部分空房改成日租套房，認為不一定每天出租應不算營業使用，但高雄市稅捐稽徵處提醒，只要有提供日租或短期住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。