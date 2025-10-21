家人驟逝沒分配遺產…怎取得銀行存款？網急阻：千萬別去領

你有領取過世家人留下來的遺產經驗嗎？一名網友發問，若長輩突然離世，來不及完成遺產分配，去世者在銀行的存款，該怎麼領出？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆系知識家」發文，近期長輩突然去世，事前完全沒有做好遺產分配，如今想提領該名長輩在銀行裡的存款，卻因非本人，銀行無法受理，因此想問「去世家人在銀行裡的錢，該怎麼領取？」。

貼文一出後，有網友提醒「千萬不要跑去領」，否則恐犯法，也有不少人提供處理遺產流程，「成遺產了，先繳稅後再依繼承順序分配」、「拿死亡證明，先去國稅局申請遺產清冊，再拿資料證明請領」、「戶政可以查，我剛處理完，難處理的是相關繼承人的部分」、「要繳稅，之前阿公去世都沒有繼承處理，補了900多萬的稅額給政府」、「繼承的人要一起去銀行，帶雙證件跟死亡證明，一起蓋章才可以領取」、「不管是限定還是拋棄繼承，記得都要申請遺產清冊」。

依據現行法規，親人若突然離世，即便為親屬身分，也無法代為領出帳戶內的存款，必須依照法律程序，辦理繼承登記，並準備死亡證明、繼承權公證書、戶籍謄本等文件，部分情況還需完成遺產稅申報。