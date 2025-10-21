協助企業重塑跨國供應鏈 資誠解析亞太稅務新局

面對相關稅務變化，資誠聯合會計師事務所日前舉辦「全球最低稅負制與供應鏈重塑：台商的亞太稅務新局」研討會，探討台資企業面對全球最低稅負制的合規策略與台商全球分散布局趨勢，從新加坡、馬來西亞與香港面向以全球最低稅負制到供應鏈重塑進行全方位解析，並邀請財政部賦稅署說明近期台灣第二支柱政策發展。

隨著OECD推動全球最低稅負制帶來各項稅務變革，以及美國關稅與全球供應鏈的變化加劇，台資企業在亞太地區的布局日益精微，如何提升稅務治理效率並提高企業競爭力成為迫在眉睫的議題。

資誠聯合會計師事務所日前舉辦「全球最低稅負制與供應鏈重塑：台商的亞太稅務新局」研討會。財政部賦稅署署長宋秀玲於會中深度解析我國政府因應GMT可行路徑組成專案小組，充分掌握國際發展脈動，並規劃短期因應措施為對符合全球企業最低稅負制（GMT）門檻之跨國企業，在我國境內之營利事業適用之營利事業所得基本稅額（下稱AMT）自12%調高為15%;及企業針對此新國際租稅趨勢，應了解主要國家推動GMT情形及對美國稅制提出並行制度（Side by Side）之反應及相關影響，以儘早因應與調整。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇說明全球最低稅負制的各國最新立法進度，以及與台資企業密切相關應注意的合規遵循面向，同時探討美國川普政府的大而美法案899條款及關稅政策，對國際租稅環境與台資企業供應鏈移轉的影響。

曾博昇特別提醒，台資企業在面對全球最低稅負制開始落實之際，應密切注意各國合規要求以及全球供應鏈移轉之交互影響，相關資訊之複雜性與即時分析之重要性正在顯著提升，應即早選用適合之資料蒐集與計算工具，確立集團國際租稅工作分配，以正確進行分析，並就結果盡早進行相關調整，以降低企業營運風險及作業成本。

台資企業所熟知的投資地區包括新加坡、馬來西亞與香港皆為114年度生效全球最低稅負制的地區。PwC Singapore, Tax & Legal Services合夥會計師Tay Lek Tan, PwC Malaysia, Tax & Legal Services合夥會計師 Aurobindo Ponniah, 以及PwC Hong Kong, Tax & Legal Services合夥會計師Jesse Kavanagh，以各國角度觀察OECD及美國推行支柱二規定提出看法，並就當地全球最低稅負制立法進程、跨國企業合規義務、各國租稅優惠適用做進一步說明，從全球最低稅負制出發到供應鏈移轉企業所面臨的挑戰，分享最貼近市場的觀察。

曾博昇表示，隨著各國全球最低稅負制規定上路在即，複雜的法令與交互影響，勢必造成台商企業在稅務遵循與經營成本上的一大負擔，台資企業應積極掌握國際局勢以及法令的變動，並在日常營運中及時偵測風險，以著手擬訂相關因應策略，並建立完善的稅務遵循管理制度，為下一階段的供應鏈調整與全球最低稅負制申報遵循做好準備。