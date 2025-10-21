傳統產業盼租稅優惠 龔明鑫：已有汰舊換新補助、導入AI減稅

美國對等關稅談判持續進行中，我傳統產業遭受不小衝擊，立委陳素月表達，希望政府對於傳統產業提供租稅優惠。經濟部長龔明鑫表示，在韌性特別預算之中，如果企業導入汰舊換新機器設備，最高補助到50%，導入AI也可以減稅。

行政院長卓榮泰率各部會首長21日赴立法院進行施政報告並備詢。

立委蔡其昌質詢時提到，有些地方上的中小企業面臨資訊不對等，例如經濟部有成立「馬上辦中心」，協調銀行不可雨天收傘，但有些企業不知道有這些措施。

經濟部長龔明鑫表示，政府已經一再跟銀行溝通，如果企業繳息正常，只是要舊貸展延，自動就會展延6個月到一年，基本上是不會收傘。

蔡其昌認為，雖然政策不會收傘，但落實到中小企業端，他們是否有接收到訊息，才是問題所在。龔明鑫回應，如果有沒接收到資訊的企業，經濟部會來做了解。

卓榮泰表示，有些個案可能因為其他因素，所以沒接收到政府資訊，但希望在銀行端，不管是公股還是民營，這時間點能盡量放寬貸款，以互相信任、長期合作的方式來協助業者，他也一直要求相關部會要做到。

另外，有關台灣經濟表現亮眼，龔明鑫指出，整體面來講還是非常好的趨勢，有一些傳統產業受到不只對等關稅的影響，主要原因是過去這幾年，在國際市場上，中國低價傾銷，我傳統產業、機械業、塑膠製品受到影響。

龔明鑫表示，政府透過韌性特別預算支持產業，編列大約460億元，使用於傳統產業、中小微企業。

立委陳素月提到，傳統產業、科技業的情況不同，雖然整體股市大好，但要兼顧傳統產業。

龔明鑫說明，政府有兩個方式支持傳統產業。首先，沒辦法跟中國拚低價，但是可以拚品質以及特殊領域的認證，這是我方優勢。所以政府投入200多億支持企業轉型升級，也成立輔導團來輔導傳統產業。

龔明鑫也說，另外，這次電子業受惠於AI成長，現在要做的是把AI技術導入百工百業，讓百工百業因為AI發展而受惠，不管是轉型或升級或受益，政府要把普遍性做出來。

陳素月說，在對等關稅前，其實科技業就比傳統產業更加優惠。關稅後，傳統產業無薪假越來越多。希望政府對於傳統產業提供租稅優惠。

龔明鑫解釋，現行對於傳統產業的支持，在韌性特別預算之中，如果企業導入汰舊換新機器設備，最高補助到50%，導入AI也可以減稅。卓榮泰補充道，賴清德總統在雙十談話提到，不只要有好數字，也要讓人民過好日子。