114年汽燃費補繳通知單繳納期限將到期 期限為10月31日

114年自用汽機車燃料費7月開徵期已過，為提醒車主，豐原監理站已於9月底寄送汽燃費補繳單，繳納期限為10月31日。

豐原監理站朱站長豐誠提醒汽機車所有人，可於期限內利用監理服務網https://www.mvdis.gov.tw/、「監理服務APP」、全國繳費網或下載行動支付(一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、永豐銀行、元大行動及悠遊付)等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，安全又方便。

若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。民眾也可持補繳通知書至超商、金融機構、郵局等臨櫃繳費，或利用四大便利商店之媒體機輕鬆補單，直接在超商臨櫃繳納即可。

為節省車主時間，豐原監理站歡迎車主申辦汽燃費約定扣款，每年自動轉帳扣繳汽燃費，扣款前後有手機簡訊或E-MAIL等通知服務。