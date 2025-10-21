快訊

114年汽燃費補繳通知單繳納期限將到期 期限為10月31日

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
114年自用汽機車燃料費7月開徵期已過，豐原監理站已於9月底寄送汽燃費補繳單，繳納期限為10月31日。圖／豐原監理站提供
114年自用汽機車燃料費7月開徵期已過，豐原監理站已於9月底寄送汽燃費補繳單，繳納期限為10月31日。圖／豐原監理站提供

114年自用汽機車燃料費7月開徵期已過，為提醒車主豐原監理站已於9月底寄送汽燃費補繳單，繳納期限為10月31日。

豐原監理站朱站長豐誠提醒汽機車所有人，可於期限內利用監理服務網https://www.mvdis.gov.tw/、「監理服務APP」、全國繳費網或下載行動支付(一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、永豐銀行、元大行動及悠遊付)等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，安全又方便。

若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。民眾也可持補繳通知書至超商、金融機構、郵局等臨櫃繳費，或利用四大便利商店之媒體機輕鬆補單，直接在超商臨櫃繳納即可。

為節省車主時間，豐原監理站歡迎車主申辦汽燃費約定扣款，每年自動轉帳扣繳汽燃費，扣款前後有手機簡訊或E-MAIL等通知服務。

監理站 豐原 車主

相關新聞

114年自用汽機車燃料費7月開徵期已過，為提醒車主，豐原監理站已於9月底寄送汽燃費補繳單，繳納期限為10月31日。

傳統產業盼租稅優惠 龔明鑫：已有汰舊換新補助、導入AI減稅

美國對等關稅談判持續進行中，我傳統產業遭受不小衝擊，立委陳素月表達，希望政府對於傳統產業提供租稅優惠。經濟部長龔明鑫表示...

未分配盈餘投資退稅有期限 須在一年內申請 才能享優惠

企業將盈餘再投入生產、研發或設備升級，可享未分配盈餘減稅優惠，但期限一過就無法補救。財政部南區國稅局提醒，依《產業創新條...

空房短租 喪失自住優稅

不少民眾將自家房屋部分空房改成日租套房，認為不一定每天出租應不算營業使用，但高雄市稅捐稽徵處提醒，只要有提供日租或短期住...

違章建築 要繳房屋稅

違章建築一樣要繳房屋稅，桃園市稅務局提醒，不少民眾誤以為違建既沒有使用執照、隨時可能被拆除，就能免報房屋稅，但這是錯誤觀...

向員工收停車費 要繳稅

許多企業為方便員工通勤，會自建停車場並收取停車費，財政部台北國稅局提醒，這類行為仍屬於「銷售勞務」，企業仍需依法開立統一...

