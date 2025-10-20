泰山大股東龍邦將召開股東臨時會 12月全面改選董事
老牌食品廠泰山公告，股東龍邦國際、保勝投資共計2人，依公司法第173條之1規定，自行召集泰山今年第一次股東臨時會，將在12月10日全面改選董事9席，包含獨董3席。
由於泰山去年5月才召開股東會，並改選9名董事席次（含獨董），公司派龍邦以股權優勢全拿下，董事皆為龍邦子公司保勝投資代表人，其中1名保勝投資法人代表為前泰山副董事長詹晉嘉；改選後，等於完全清除前公司派詹景超人馬。
其中，董事共有6席，包括劉偉龍、韓泰生、劉煌基、邵明斌、王燕軍、詹晉嘉；3席獨董為王財安、胡義福、陳威宇，並推選劉偉龍為泰山董事長。
此次再由龍邦及保勝依規召開股東臨時會改選董事，引發市場關注；截至目前為止，泰山未說明召開股東臨時會改選原因。
不過市場傳出，主要是因大股東龍邦依照法院見解，為排除法律疑義依法召集股東臨時會，但並未獲得泰山的回應。
