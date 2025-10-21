快訊

向員工收停車費 要繳稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

許多企業為方便員工通勤，會自建停車場並收取停車費，財政部台北國稅局提醒，這類行為仍屬於「銷售勞務」，企業仍需依法開立統一發票並報繳營業稅，否則可能面臨補稅或處罰。

台北國稅局表示，根據《加值型及非加值型營業稅法》規定，凡是提供勞務給他人，或提供貨物給他人使用以取得代價，都屬於「銷售勞務」行為，即使公司只讓自家員工使用停車位，只要有收取費用，就被視為對外提供服務的一種，仍應依規定開立統一發票並申報營業稅。

舉例來說，若甲公司為使用統一發票的營業人，提供停車位給員工使用，並須依法開立統一發票向員工收取1,000元停車費，還從薪資中直接扣除，那麼公司應在「發薪日」視為已收款時點，開立二聯式統一發票交給員工作為收款憑證，同時依規定申報並繳納營業稅。

國稅局提醒，只要企業主或公司向員工收取任何形式費用的停車費，無論金額多寡、是否僅為象徵性收費，都應依法開立發票。

若公司提供免費停車空間給員工，因為沒有向員工收費，自然不屬於銷售勞務範疇。至於企業若因疏忽未開立統一發票，也不必恐慌。國稅局指出，依《稅捐稽徵法》規定，只要在尚未被檢舉、或未經稽徵機關、財政部指定調查人員查獲前，主動補報、補開發票並繳清所漏稅款，雖需加計利息，但可免於處罰。

國稅局呼籲，企業應確實掌握營業稅相關申報義務，尤其公司內部自設設施若對員工收費，仍屬營業行為，應建立完整收費與發票制度。

統一發票 營業稅 國稅局

向員工收停車費 要繳稅

