未分配盈餘投資退稅有期限 須在一年內申請 才能享優惠

聽新聞
經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
稅務示意圖。 聯合報系資料照片
企業將盈餘再投入生產、研發或設備升級，可享未分配盈餘減稅優惠，但期限一過就無法補救。財政部南區國稅局提醒，依《產業創新條例》規定，企業完成投資後必須在一年內申請更正，才能享退稅優惠，若逾期就會喪失減稅資格。

國稅局指出，企業若在盈餘發生年度的次年起三年內，以該盈餘興建或購置供自行生產或營業使用的建築物（如廠房）、設備、軟硬體或技術，且金額達100萬元以上，可將該筆投資列為「未分配盈餘減除項目」，減輕未分配盈餘加徵稅負。

不過，要特別注意的是，許多企業在投資完成後，常忽略申請更正期限，導致退稅權益白白消失。

實質投資減稅申請重點
舉例來說，甲公司2023年未分配盈餘為500萬元，依法應繳加徵稅額25萬元（稅率5%），之後甲公司用這筆盈餘購置生產設備，2024年5月預付100萬元訂金，2025年9月1日交貨並支付餘款200萬元，總投資達300萬元，由於投資完成時間在申報2023年度未分配盈餘之後，甲公司當時不能減除該項投資，仍需繳稅。

不過，只要在投資完成後一年內，也就是2026年8月31日前，檢附投資證明文件向國稅局申請更正，將300萬元投資自未分配盈餘500萬元中減除，剩餘200萬元以5％計稅，需繳納10萬元的未分配盈餘稅，等於可退稅15萬元。

但若延遲至2026年12月才申請，則因逾期超過一年而喪失退稅資格。

國稅局強調，「實質投資」必須與企業的本業或附屬業務有關，且須供自行生產或營業使用；若是財務性投資或與主業無關支出，就不符合減稅規定，可認列的項目包括廠房、設備、軟體系統、研發技術等，只要能提升產品品質或生產效率，均屬可減除範圍。

此外國稅局提醒，只有實際支出金額，且總額達100萬元以上，才能列為減除項目，預付訂金或未交貨設備不得提前扣除，若企業未在期限內申請更正，或申請文件不全、審查不通過，都會喪失減稅權益。

國稅局建議，企業若計畫以盈餘進行投資，應提前規劃投資進度與報稅流程，並保存完整契約、發票及付款憑證，一年內申請是享受減稅的唯一時效門檻，錯過期限，就算投資再多也無法退稅。

