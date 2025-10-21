空房短租 喪失自住優稅

「吳律師，我可以請教一個很現實的問題嗎？」剛在我面前坐下的陳太太，六十歲上下，穿著整潔，說話很有禮貌，但語氣裡藏著一絲不安。 她微微頓了幾秒，才緩緩開口：「我和先生沒有小孩，這幾年，我們兩個人一起努力工作、存退休金，也買了自己的房子。到現在六十歲了，雖然也不能再賺太多錢了，但至少錢可以供我和先生兩個人養老。可是最近我常常在想……哪一天如果我先走了，我先生是不是要被迫跟我那些從不聯絡的弟弟妹妹分遺產？」 「我和弟弟妹妹也不算是感情有多差，但就是出社會之後，大家各自在不同的地方生活工作，之後結婚，以及爸媽在大概十年前陸續過世後，我們就沒什麼往來了。」說到這裡，她抬頭看著我，眼神裡有無奈，也有一點害怕。

2025-10-20 15:11