空房短租 喪失自住優稅
不少民眾將自家房屋部分空房改成日租套房，認為不一定每天出租應不算營業使用，但高雄市稅捐稽徵處提醒，只要有提供日租或短期住宿服務即屬營業行為，土地就不再符合「自用住宅用地」優惠資格，地價稅將改按一般用地稅率課徵。
稅捐處說明，依《土地稅法》規定，自用住宅用地是指土地所有權人、配偶或直系親屬在該地辦妥戶籍登記，且沒有出租或供營業使用的住宅用地，也就是說，只要有出租或營業行為，不論是否長期、是否天天使用，都喪失自用住宅的稅率優惠。
舉例來說，若屋主在自家二樓規劃數間日租套房，平時透過網路平台出租給短期旅客，雖並非天天有人入住，但只要有收取租金或提供住宿，就屬營業用途，稅務機關在查核時會將該部分土地改課一般用地稅率。
