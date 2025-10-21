快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

聽新聞
0:00 / 0:00

違章建築 要繳房屋稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

違章建築一樣要繳房屋稅，桃園市稅務局提醒，不少民眾誤以為違建既沒有使用執照、隨時可能被拆除，就能免報房屋稅，但這是錯誤觀念。只要是附著於土地、具備使用功能的建築物，無論是否合法，都屬房屋稅課稅範圍，民眾若未依法申報，恐面臨補稅與罰鍰。

稅務局說明，依《房屋稅條例》規定，只要建物具備屋頂、樑柱、牆壁等基本構造，且能實際使用，就應納入房屋稅課稅對象，舉例來說，常見的鐵皮棚架、車庫或頂樓加蓋鐵皮屋，即使未經建管單位許可、屬違章建築，只要有使用功能，也須依法申報房屋稅籍並繳稅，這類違建若作為倉庫、工作室或居住空間使用，均被認定具有「使用價值」，依法應課徵房屋稅。

稅務局提醒，無論房屋是否合法，納稅人都應在建造完成後30日內，主動向所在地稅捐稽徵機關申報房屋稅籍及使用情形，若未依規定申報，經查獲將視為漏稅，除需補繳稅額外，還可能被處以最高兩倍罰鍰。

房屋稅 違建 建築物

延伸閱讀

北市違建千餘件 建管調漲代拆費最低2500元

北港百年老校活動中心大違建…2.5億元重建美麗綠建築 今熱鬧啟用

承攬工程忘繳稅 審計室揭竹市印花稅缺漏282萬 廠商急補繳

營業車主注意！牌照稅10月開徵 三種繳納方式一次看

相關新聞

未分配盈餘投資退稅有期限 須在一年內申請 才能享優惠

企業將盈餘再投入生產、研發或設備升級，可享未分配盈餘減稅優惠，但期限一過就無法補救。財政部南區國稅局提醒，依《產業創新條...

空房短租 喪失自住優稅

不少民眾將自家房屋部分空房改成日租套房，認為不一定每天出租應不算營業使用，但高雄市稅捐稽徵處提醒，只要有提供日租或短期住...

違章建築 要繳房屋稅

違章建築一樣要繳房屋稅，桃園市稅務局提醒，不少民眾誤以為違建既沒有使用執照、隨時可能被拆除，就能免報房屋稅，但這是錯誤觀...

向員工收停車費 要繳稅

許多企業為方便員工通勤，會自建停車場並收取停車費，財政部台北國稅局提醒，這類行為仍屬於「銷售勞務」，企業仍需依法開立統一...

泰國稅局軟體課稅有新解釋 勤業眾信籲台商留意合約

泰國稅局近期發布最新函釋，針對企業支付軟體與IT服務費用的所得性質，首次明確指出，若交易中並未授予使用者可「重製、分發、...

特留分一定要遵守？律師教「3法」將遺產留給想給的人：制度應回應時代

「吳律師，我可以請教一個很現實的問題嗎？」剛在我面前坐下的陳太太，六十歲上下，穿著整潔，說話很有禮貌，但語氣裡藏著一絲不安。 她微微頓了幾秒，才緩緩開口：「我和先生沒有小孩，這幾年，我們兩個人一起努力工作、存退休金，也買了自己的房子。到現在六十歲了，雖然也不能再賺太多錢了，但至少錢可以供我和先生兩個人養老。可是最近我常常在想……哪一天如果我先走了，我先生是不是要被迫跟我那些從不聯絡的弟弟妹妹分遺產？」 「我和弟弟妹妹也不算是感情有多差，但就是出社會之後，大家各自在不同的地方生活工作，之後結婚，以及爸媽在大概十年前陸續過世後，我們就沒什麼往來了。」說到這裡，她抬頭看著我，眼神裡有無奈，也有一點害怕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。