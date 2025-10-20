泰國稅局軟體課稅有新解釋 勤業眾信籲台商留意合約

泰國稅局近期發布最新函釋，針對企業支付軟體與IT服務費用的所得性質，首次明確指出，若交易中並未授予使用者可「重製、分發、修改或使用專門技術（know-how）」的權利，即不應被視為權利金，而是屬於營業利潤。專家分析，這代表泰國對軟體費課稅邏輯出現重大轉變，未來部分跨境支付可望免扣繳稅。

勤業眾信台商全球投資布局服務團隊稅務部會計師洪以文指出，過去泰國在實務上多將軟體或IT相關費用視為權利金，導致泰國企業支付國外服務商時需代扣代繳稅款。

洪以文說，新函釋明確強調，應依照「合約內容與交易實質」認定所得性質，而非僅依名稱判斷，這項轉向，對提供雲端服務（SaaS）、IT解決方案及客製化軟體開發的台商來說，影響深遠。

洪以文舉例，泰國稅局在最新函釋中列出三種常見情境，首先，若企業僅購買雲端運算或資料儲存等遠端存取服務，且供應商保留所有智慧財產權，僅授予非專屬、可撤銷的使用權，此類費用屬「營業利潤」而非權利金。

第二，若委託他國供應商開發軟體並取得最終成果的所有權，也屬「營業利潤」；第三，僅當外商授權泰國企業可重製、分發、修改軟體或使用專門技術時，該費用才會被視為「權利金」，需課稅。

洪以文進一步解釋，這項新見解與OECD稅約範本的趨勢一致，也與台泰租稅協定中的營業利潤條款相符，換言之，只要合約與實際交易內容一致、權利歸屬明確，企業可能享有不需在泰國被扣繳的稅務優惠。

洪以文提醒，新函釋雖揭示泰國稅局的最新觀點，但仍不具通案效力，各地官員是否一致採用仍待觀察，企業在簽約前應謹慎檢視合約條款，確認授權範圍與實際使用權內容相符，並保留完整交易文件佐證，若有疑慮，也可尋求專業機構協助或向泰國稅局申請個案解釋，以降低稅務風險與不必要的扣繳成本。