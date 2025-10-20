用Airbnb出租家中閒置空房注意！短租被抓到地價稅恐暴漲五倍

想用Airbnb出租空房賺點外快？要當心地價稅可能暴漲五倍。高雄市稅捐稽徵處提醒，民眾若將自家部分房間或樓層改成日租、短租套房，只要有出租行為，就屬「營業使用」，土地將不再符合自用住宅優惠，地價稅會改按一般用地稅率課徵。

稅捐處指出，依《土地稅法》第9條規定，自用住宅用地須是土地所有權人、配偶或直系親屬在該地設籍，且「未出租、未營業」的住宅用地，只要有收取租金、提供住宿，不論是否天天出租、是否只有幾天，都會被認定為營業行為，失去自用住宅稅率優惠。

舉例來說，屋主在自家二樓設三間日租套房，假日透過Airbnb出租給旅客，即使只有週末有人入住，稅務機關查核後仍會將該部分用地改課一般稅率，以現行稅率計算，自用住宅稅率為千分之2，一般用地則為千分之10，地價稅恐增加五倍以上。

稅捐處說明，若房屋僅部分空間出租，例如一樓自住、二樓短租，稅務機關會依實際使用比例分開課稅。也就是說，出租幾坪就課幾坪的稅，未出租的部分仍可維持自用住宅優惠，並非整棟都被改課。

稅捐處提醒，地價稅將於11月開徵，民眾若近期有改變房屋用途，應主動向地方稅務機關申報，以免遭查補稅並加徵滯納金。過去已有屋主因未申報出租情況，被追繳多年稅款與罰金，得不償失。

若不確定自家是否仍屬自用住宅，可洽詢地方稅務局或透過線上客服查詢。稅局建議，若只是偶爾出租空房，可考慮改為長租形式，或維持純自住，以避免被認定為營業用地。