快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

用Airbnb出租家中閒置空房注意！短租被抓到地價稅恐暴漲五倍

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
許多人靠Airbnb賺取收入，別輕忽短租恐讓房地稅率飆升。（美聯社）
許多人靠Airbnb賺取收入，別輕忽短租恐讓房地稅率飆升。（美聯社）

想用Airbnb出租空房賺點外快？要當心地價稅可能暴漲五倍。高雄市稅捐稽徵處提醒，民眾若將自家部分房間或樓層改成日租、短租套房，只要有出租行為，就屬「營業使用」，土地將不再符合自用住宅優惠，地價稅會改按一般用地稅率課徵。

稅捐處指出，依《土地稅法》第9條規定，自用住宅用地須是土地所有權人、配偶或直系親屬在該地設籍，且「未出租、未營業」的住宅用地，只要有收取租金、提供住宿，不論是否天天出租、是否只有幾天，都會被認定為營業行為，失去自用住宅稅率優惠。

舉例來說，屋主在自家二樓設三間日租套房，假日透過Airbnb出租給旅客，即使只有週末有人入住，稅務機關查核後仍會將該部分用地改課一般稅率，以現行稅率計算，自用住宅稅率為千分之2，一般用地則為千分之10，地價稅恐增加五倍以上。

稅捐處說明，若房屋僅部分空間出租，例如一樓自住、二樓短租，稅務機關會依實際使用比例分開課稅。也就是說，出租幾坪就課幾坪的稅，未出租的部分仍可維持自用住宅優惠，並非整棟都被改課。

稅捐處提醒，地價稅將於11月開徵，民眾若近期有改變房屋用途，應主動向地方稅務機關申報，以免遭查補稅並加徵滯納金。過去已有屋主因未申報出租情況，被追繳多年稅款與罰金，得不償失。

若不確定自家是否仍屬自用住宅，可洽詢地方稅務局或透過線上客服查詢。稅局建議，若只是偶爾出租空房，可考慮改為長租形式，或維持純自住，以避免被認定為營業用地。

自用住宅 地價稅 Airbnb

延伸閱讀

這些內容全上繳！亞馬遜將向北京報送中國賣家資訊 海外銷售也入列

MLB／不跟道奇住鬧鬼飯店 赫南德茲：我不相信有鬼但我老婆…

台南男未繳通行費、違規等達224件 持分土地遭查封拍賣前忙繳清

一泊二食掰了？日鬼怒川溫泉旅館試辦「晚餐發餐券」 房客現省千元

相關新聞

用Airbnb出租家中閒置空房注意！短租被抓到地價稅恐暴漲五倍

想用Airbnb出租空房賺點外快？要當心地價稅可能暴漲五倍。高雄市稅捐稽徵處提醒，民眾若將自家部分房間或樓層改成日租、短...

稅收挹注長照基金減幅縮小 前九月入帳875億元...年減11％

財政部統計，今年前九月稅收挹注長照基金875億元，年減11.6％，占年度預算數比率為82.6％。四大稅收來源，僅遺產稅維...

連續繼承未償債務 須留意遺產扣除額

為避免重複計算，北區國稅局表示，針對短期連續繼承案件，未清償債務若在前次繼承時已自遺產中減除，五年內再次繼承時，應從「不...

新聞中的法律／召開勞資會議 避開五地雷

為協調勞資關係、促進勞資合作，依據《勞動基準法》及相關規定，企業不論規模大小都應成立並定期召開勞資會議。企業在初次申請上...

別讓基層成高利融資提款機 運彩公會籲設彩券行專案貸款

每逢農曆春節或世足賽等重要賽事期間，彩券行為了應付旺季進貨需求，常面臨龐大資金壓力。部分融資公司打著「快速核貸」、「靈活...

生前未繳稅捐 可自遺產扣除

民眾申報遺產稅時，若被繼承人在死亡當年度房屋稅或地價稅尚未繳納，這些稅款可依比率自遺產總額中扣除，以減輕繼承人稅負。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。