連續繼承未償債務 須留意遺產扣除額

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為避免重複計算，北區國稅局表示，針對短期連續繼承案件，未清償債務若在前次繼承時已自遺產中減除，五年內再次繼承時，應從「不計入遺產總額金額」內減除。

舉例來說，陳先生（化名）的配偶陳太太三年前死亡，留下一筆未償債務銀行貸款1,000萬元，以及一筆土地6,000萬元，三年前，這筆貸款經國稅局核准，已自陳太太遺產中扣除。

陳先生三年後死亡，陳先生的兒子發現陳先生截至死亡日，尚未清償母親所遺留下來銀行貸款、仍有800萬元餘額，向國稅局主張這筆未償債務800萬元。

國稅局指出，前次已課過遺產稅的6,000萬元土地，不計入遺產總額。但800萬元未清償債務，前次繼承時已經核准減除，這次應自「不計入遺產總額」中扣除。也就是說，此次繼承不計入遺產總額金額為5,200萬元。

