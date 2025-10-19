稅收挹注長照基金減幅縮小 前九月入帳875億元...年減11％

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部統計，今年前九月稅收挹注長照基金875億元，年減11.6％，占年度預算數比率為82.6％。示意圖。記者邱德祥／攝影
財政部統計，今年前九月稅收挹注長照基金875億元，年減11.6％，占年度預算數比率為82.6％。示意圖。記者邱德祥／攝影

財政部統計，今年前九月稅收挹注長照基金875億元，年減11.6％，占年度預算數比率為82.6％。四大稅收來源，僅遺產稅維持年增，但值得注意的是，因營利事業房地合一稅在9月入帳，且創單月新高，稅收挹注長照基金年減幅縮小。

長照基金於2017年由《長期照顧服務法》授權成立，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

長照基金來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配、撥入住宅基金後的餘額。今年度預算數為1,060億元，與前一年度相比，增加35.7％。

前九月稅收挹注長照基金情形
前九月稅收挹注長照基金情形

今年前九月撥入長照基金稅收共875億元，與去年同期相比減少115億元、年減11.6％。從稅收財源來看，房地合一稅今年以來所累計貢獻為568億元，與前一年度減少74億元，年減11.5％，為長照基金最主要的稅收財源。

央行信用管制措施持續影響房市交易續呈清淡，再加上去年的高基期，房地三稅仍續呈雙位數的負成長，連帶影響所撥補之相關基金。

不過來自房地合一稅的稅收財源減幅大幅收斂。主因是企業房地合一稅在9月入帳，官員解釋，企業申報房地合一稅是一年一次，今年5月申報去年整年相關交易，通常稅款在9月入帳，因此反映出來的是去年房市概況。

因去年房地產市場正熱，全年營利事業房地合一稅推升至400億元，創歷年單月新高，年增37.1％。

至於長照基金第二大稅源菸稅，前九月共挹注194億元，年減1.7％；遺產稅撥入86億元，年增0.1％；贈與稅則有28億元，年減57.6％。

另，房地合一稅2016年上路後，在扣除統籌分配稅款後，稅課收入將用於住宅政策及長期照顧服務支出之分配，由行政院統籌調配。

住宅基金今年開始獲配比例提高至20％，2025年預算數為179億元，增加2.7倍。房地合一稅前九月已撥入住宅基金142億元、年增99％，占今年度預算數79.3％。

