新聞中的法律／召開勞資會議 避開五地雷

為協調勞資關係、促進勞資合作，依據《勞動基準法》及相關規定，企業不論規模大小都應成立並定期召開勞資會議。企業在初次申請上市櫃前，須向勞動部函報最近一年內召開四次勞資會議的相關文件，經勞動部審查確認後核發收訖函，作為向證交所及櫃買中心提出初次上市櫃申請的必要文件之一。

為使企業能充分了解法規要求，確保勞資會議召開適法性，企業召開勞資會議，在審查實務中經常出現一些錯誤樣態，值得提醒各企業應注意及配合辦理。

第一類錯誤，勞資會議召開未達法定人數。根據規定，召開勞資會議須滿足法定程序要件，特別是出席會議人數，勞資會議須有勞資雙方代表各過半數出席，才能成會，且代理者不得列入出席及決議代表人數計算，如事業單位召開勞資會議未達勞資雙方代表各過半數出席，即屬未成會，須再行召開合法勞資會議，才符規定。

第二種錯誤樣態是，事業單位若設有30人以上的事業場所（如分公司、廠房、分區辦公室），應注意事業單位與事業場所均應各自分別召開勞資會議，即總公司和30人以上分公司不得合併舉辦勞資會議，或30人以上的分公司也不能共同合併辦理勞資會議。此外，也提醒事業單位（母公司）也不能採取與子公司合併共同舉辦勞資會議方式，必須各自獨立召開。

第三種錯誤，勞資代表名單未完成備查程序。事業單位依法選舉或派任勞資會議代表後，以及代表因故遞補、補選或改派而有變更時，其勞資代表名單應報請當地主管機關備查。此為法定必要程序，提醒事業單位應確實執行。勞動部曾發現事業單位所送勞資會議紀錄出席代表與備查名單不符，經了解是因遞補、補選或改派後，未將異動名單報請當地主管機關備查。

第四，會議通知期間未達七日。勞資會議通知應在會議七日前發出，會議提案應在會議三日前分送各代表。此規定是為給予與會代表充足時間準備相關議案及徵詢勞工意見；又民法第120條規定，以日期定期間者，其始日不算入，因此開會通知期間計算，應自通知之翌日起算至開會前一日，算足所定期間。

例如事業單位勞資會議開會通知於2025年9月9日發送，自9月10日起算至9月16日為七日通知期間，會議時間應訂於9月17日或之後日期。

第五，視訊會議未保存電子紀錄。近年許多事業單位採行視訊會議召開勞資會議，但提醒事業單位應妥善留存可證明與會者身份及出席事實的電子紀錄（如線上簽到、系統登入紀錄、線上會議截圖等），作為合法召開會議的佐證。

企業依法落實勞資會議，不僅是申請上市櫃必要條件，更是所有企業健全公司治理、穩定勞資關係的重要機制，呼籲企業應依法妥為召開勞資會議，並在會議中就雙方所關切議題坦誠溝通，凝聚共識，有助勞資關係和諧及永續發展。（本文由勞動部勞動關係司長王厚偉口述，記者江睿智整理）