運別讓基層成高利融資提款機 運彩公會籲設彩券行專案貸款

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
運彩公會理事長何昱奇(左)呼籲政府推「彩券行專案貸款」，協助基層度過旺季資金難關。業者提供
每逢農曆春節或世足賽等重要賽事期間，彩券行為了應付旺季進貨需求，常面臨龐大資金壓力。部分融資公司打著「快速核貸」、「靈活12期」等口號，看似雪中送炭，實則暗藏高額利息與隱藏費用，總利息往往吞掉彩券行超過一半的獲利，長期蠶食基層業者的利潤。

中華民國運彩公會理事長何昱奇，18日以「春節資金陷阱：彩券行不該成為融資公司的提款機」為題發表評論，他認為彩券行在資金需求最吃緊的時間，政府應推出「彩券行專案貸款」，由信保基金提供擔保、銀行辦理低利貸款，真正協助基層度過週轉高峰。

信保基金應該走出辦公室，深入第一線，讓彩券業者不必再被迫向高利融資公司求救。這才叫做真正的「德政」。

何昱奇指出，每當有短期資金需求時，許多經銷商都感嘆：「不借賺不到錢，借了反而壓縮利潤。」融資公司這樣的包套式融資，看似協助週轉，實際卻掏空基層券商。更令人擔憂的是，部分融資體系內部審核標準利率不透明、主管人治色彩濃厚，甚至出現放款利率高於市場行情的亂象。

何昱奇表示，許多業者明明具備完整不動產或是動產擔保品與良好信用，卻因分區主管個人喜好判斷遭退件，形成制度性的不公，此刻中小企業信保基金應該出面，讓制度回歸公平正義。

他說，彩券行是政府授權的公益事業經營者，每年為國家創造巨大貢獻：台彩每年挹注國庫約370億元。運動彩券每年貢獻80億元運動發展基金。這些收益支撐社會福利與體育發展，彩券行是政府的合作夥伴，不該是高利融資公司的提款機。

中小企業信保基金並未明文拒絕彩券行，但現行制度彩券行免開統一發票，仍以「資本額20萬元」作為營業資本額，而信保基金作業手冊有關於資本額高低。成為核貸金額高低參考，這種制度之下，可能導致彩券行申請貸款額度嚴重偏低。

何昱奇認為，這種只看資本額、不看營業額與佣金收入及信用評等的僵化機制，已經不合時代。信保基金應該修正思維，以「年銷售額加佣金收入及信用評等」作為主要審核依據，讓實際經營良好的彩券業者能夠獲得合理貸款額度。

何昱奇指出，現行彩券產業實務上已形成刮刮樂、公益彩券與運動彩券「三位一體」的整合經營模式，三個項目同一店面共同銷售，政府在政策上早已允許三種合營，但金融端與信保制度仍墨守成規，要求貸款申請必須「明確對應單一登記項目」，這讓許多實際三合一經營的店家困擾。

信保基金與銀行應該鬆綁認定，包括：三種彩券項目具備其一即可申貸，申貸計畫書可涵蓋刮刮樂、台彩、運彩等周轉金用途，不應要求分別分開貸款。一個店家若必須為了制度，去承租三間店、分別貸款三次，這是行政浪費與制度錯誤的極致。

何昱奇說，既然彩券行每年為政府創造逾450億元公益收入，彩券行不求特權，只求公平。不應當他們替國家創造收益，推動體育發展，卻在最需要幫助時被制度絆腳。

部分融資公司打著「快速核貸」、「靈活12期」口號，卻暗藏高利與各種手續費。業者提供
