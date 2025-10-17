聽新聞
房屋稅2.0放寬申報 竹市稅務局寄通知幫6千戶節稅3800萬
房屋稅2.0今年5月首次開徵，自住房屋增訂「辦竣戶籍登記」條件，考量實施的第1年，財政部申報期限由原訂3月24日放寬至6月2日。新竹市稅務局開徵期間受理6837件申請案，為市民節省3800萬元房屋稅，主動退還近2000件的溢繳稅款846萬。
新竹市稅務局表示，房屋稅2.0自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬應「辦竣戶籍登記」條件方可適用優惠稅率。為維護市民權益，稅務局展開輔導，主動寄發超過4萬件通知書，並同步發送簡訊提醒，成功輔導3萬4000戶申請自住用優惠稅率。
新竹市稅務局指出，目前竹市共有14萬7329戶享自住稅率，占開徵戶數21萬177戶的7成；其中，適用「全國單一自住房屋」1%稅率戶數達7萬1040戶，較原來1.2%稅率減稅5328萬元，平均每戶節稅750元。
稅務局說明，由於非自住用稅率2.6%至4.8%與自住用稅率1.2%，最大相差4倍之多，自財政部宣布放寬申報期限後，加強宣導提醒民眾注意。申請案件量明顯成長，統計開徵期間共受理6837件，較去年同期增加8倍。稅務局全體總動員，秉持「從速、從寬、從簡」原則快速辦理，為市民節稅3800萬元。
稅務局提醒，自住房屋須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，才可享有自住住家用稅率，尚未辦竣戶籍登記者，最遲應於2026年3月23日前（原訂3月22日，遇假日展延）完成並提出申請。未完成戶籍登記的自住房屋，將按非自住住家用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅，與自住住家用稅率最大相差4倍之多，請提早做好節稅規畫。
