快訊

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱！竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

買M5 MacBook Pro、M5 iPad Pro先注意！蘋果官網首曝規格差異、充電器也有差

北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

房屋稅2.0放寬申報 竹市稅務局寄通知幫6千戶節稅3800萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
房屋稅2.0放寬申報期限，新竹市稅務局開徵期間受理6837件申請案，為市民節省3800萬元房屋稅，主動退還近2000件的溢繳稅款846萬。圖／新竹市稅務局提供
房屋稅2.0放寬申報期限，新竹市稅務局開徵期間受理6837件申請案，為市民節省3800萬元房屋稅，主動退還近2000件的溢繳稅款846萬。圖／新竹市稅務局提供

房屋稅2.0今年5月首次開徵，自住房屋增訂「辦竣戶籍登記」條件，考量實施的第1年，財政部申報期限由原訂3月24日放寬至6月2日。新竹市稅務局開徵期間受理6837件申請案，為市民節省3800萬元房屋稅，主動退還近2000件的溢繳稅款846萬。

新竹市稅務局表示，房屋稅2.0自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬應「辦竣戶籍登記」條件方可適用優惠稅率。為維護市民權益，稅務局展開輔導，主動寄發超過4萬件通知書，並同步發送簡訊提醒，成功輔導3萬4000戶申請自住用優惠稅率。

新竹市稅務局指出，目前竹市共有14萬7329戶享自住稅率，占開徵戶數21萬177戶的7成；其中，適用「全國單一自住房屋」1%稅率戶數達7萬1040戶，較原來1.2%稅率減稅5328萬元，平均每戶節稅750元。

稅務局說明，由於非自住用稅率2.6%至4.8%與自住用稅率1.2%，最大相差4倍之多，自財政部宣布放寬申報期限後，加強宣導提醒民眾注意。申請案件量明顯成長，統計開徵期間共受理6837件，較去年同期增加8倍。稅務局全體總動員，秉持「從速、從寬、從簡」原則快速辦理，為市民節稅3800萬元。

稅務局提醒，自住房屋須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，才可享有自住住家用稅率，尚未辦竣戶籍登記者，最遲應於2026年3月23日前（原訂3月22日，遇假日展延）完成並提出申請。未完成戶籍登記的自住房屋，將按非自住住家用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅，與自住住家用稅率最大相差4倍之多，請提早做好節稅規畫。

房屋稅2.0放寬申報期限，新竹市稅務局開徵期間受理6837件申請案，為市民節省3800萬元房屋稅，主動退還近2000件的溢繳稅款846萬。圖／新竹市稅務局提供
房屋稅2.0放寬申報期限，新竹市稅務局開徵期間受理6837件申請案，為市民節省3800萬元房屋稅，主動退還近2000件的溢繳稅款846萬。圖／新竹市稅務局提供

稅率 房屋 戶籍

延伸閱讀

男組竊盜集團偷遍半個台灣 遭逮怨竹市警「神經病」非得抓到他

竹市鹽港溪流域自行車道完工 高虹安現身

女童竹縣幼兒園溺斃竹市也有設校 營運狀況曝光

竹市「舊城時光機」啟動 帶領民眾重返風城老屋年代

相關新聞

房屋稅2.0放寬申報 竹市稅務局寄通知幫6千戶節稅3800萬

房屋稅2.0今年5月首次開徵，自住房屋增訂「辦竣戶籍登記」條件，考量實施的第1年，財政部申報期限由原訂3月24日放寬至6...

人工生殖費列扣 擴大適用

財政部昨（16）日發布解釋令，擴大人工生殖醫療費列舉扣除適用範圍。民眾進行人工生殖療程時，即使是自費醫院、非健保特約醫院...

16類房屋 排除囤房稅計算

財政部昨（16）日公告，新增兩類型房屋不計入囤房稅囤房戶數計算，包含身障福利機構等社福機構、傳教人員宿舍等，也就是這些房...

政院版財劃法 年底前提出

行政院擬提《財政收支劃分法》修法版本，財政部長莊翠雲昨（16）日表示，已準備好相關版本，預計下周二再邀地方政府開會，未來...

進口原料沖退稅 展延一年

為協助廠商因應美國對等關稅衝擊，財政部近日發布解釋令，釋明廠商因美國評估及實施「對等關稅」政策直接或間接影響外銷出口，導...

今年稅收再超徵？ 莊翠雲：有困難

政府稅收連續四年超徵（稅收實徵金額超過預算），成為普發一萬元現金的主要依據，不過，今年恐將不再出現稅收超徵。財政部長莊翠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。