今年稅收再超徵？ 莊翠雲：有困難

政府稅收連續四年超徵（稅收實徵金額超過預算），成為普發一萬元現金的主要依據，不過，今年恐將不再出現稅收超徵。財政部長莊翠雲昨天表示，由於今年中央政府稅收編列的預算金額較去年實徵稅額增加，加上營所稅、證交稅等稅收減少，因此「今年要達成預算數具有挑戰性，要超過則有困難」。

財政部統計，全國稅收從民國一一○年起連續四年超徵，超徵金額依序為四三二七億元、五二三七億元、三八六○億元、五二八三億元，稅收達成率分別為百分之一一七點七、一一九點二、一一二點六、一一六點三。至於今年前九月的全國稅收兩兆八千七百一十億元，較去年同期減少七百四十三億元，占累計分配預算數百分之九十三、占全年預算數百分之七十五。

政府上一次稅收短徵出現在一○九年，當年新冠疫情衝擊國內經濟，稅收短徵二二三億元。財經官員說，一旦預期稅收短徵，除非有其他收入高於預期，否則政府就得在年度最後幾個月盡量縮減支出。此外，稅收短徵最直接的影響是，明年不會再有普發現金的問題，且中央明年初分配統籌稅款給地方時，也不會有所謂的「超徵紅包」。而根據短收短撥的原則，說不定今年十一、十二月，地方分配到的統籌稅款就會比預期少。

立法院財政委員會昨天邀請財長莊翠雲業務報告，立委郭國文、李坤城等人關切今年的稅收狀況。莊翠雲表示，今年中央政府編列的稅收預算數比去年增加九四七億元，而統計至今年九月為止，實徵數比去年同期減少三六五億元，今年要達成預算數具有挑戰性。

至於稅收短少的原因，莊翠雲說，包括營所稅暫繳稅款尚未完全入帳；證交稅今年前九月也較去年同期減少二二三億元；貨物稅也受到小客車買氣影響，年減一二三億元；關稅也比去年同期少。但莊翠雲指出，後續要觀察台股日均成交量能否超過五千億元、小客車貨物稅能否回溫，但今年稅收要超過（預算數）可能有點困難，「我們追求的是達標」。