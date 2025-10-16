因美關稅影響無法如期沖退原料稅 沖退期限准予展延1年
財政部關務署16日表示，財政部發布解釋令，釋明廠商因美國評估及實施「對等關稅」政策直接或間接影響其外銷出口，致無法於原料進口放行之翌日起1年6個月內申請沖退稅者，其沖退稅期限准予展延1年。
關務署表示，關稅法第63條第3項及第4項及外銷品沖退原料稅辦法第18條規定，外銷品應沖退之原料稅，廠商應於該項原料進口放行之翌日起1年6個月內，檢附有關出口證件申請沖退，逾期不予辦理；惟遇有特殊情形，得報經財政部核准展延。考量廠商受美國加徵對等關稅影響外銷衰退，屬不可抗力事由，爰財政部依關稅法第63條第4項規定以前開令釋明沖退稅期限准予延長1年。
關務署說明，廠商依前揭令釋展延沖退稅期限，請於原沖退稅期限屆滿前1個月內備具書面向關務署洽辦。關務署將本於從簡從速原則辦理，以協助廠商因應美國對等關稅政策之影響。
