快訊

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

因美關稅影響無法如期沖退原料稅 沖退期限准予展延1年

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
因美國對等關稅政策影響致無法如期沖退原料稅之廠商，其外銷品沖退稅期限准予展延1年。圖／財政部提供
因美國對等關稅政策影響致無法如期沖退原料稅之廠商，其外銷品沖退稅期限准予展延1年。圖／財政部提供

財政部關務署16日表示，財政部發布解釋令，釋明廠商因美國評估及實施「對等關稅」政策直接或間接影響其外銷出口，致無法於原料進口放行之翌日起1年6個月內申請沖退稅者，其沖退稅期限准予展延1年。

關務署表示，關稅法第63條第3項及第4項及外銷品沖退原料稅辦法第18條規定，外銷品應沖退之原料稅，廠商應於該項原料進口放行之翌日起1年6個月內，檢附有關出口證件申請沖退，逾期不予辦理；惟遇有特殊情形，得報經財政部核准展延。考量廠商受美國加徵對等關稅影響外銷衰退，屬不可抗力事由，爰財政部依關稅法第63條第4項規定以前開令釋明沖退稅期限准予延長1年。

關務署說明，廠商依前揭令釋展延沖退稅期限，請於原沖退稅期限屆滿前1個月內備具書面向關務署洽辦。關務署將本於從簡從速原則辦理，以協助廠商因應美國對等關稅政策之影響。

關稅 財政部 外銷 美國

延伸閱讀

防兒虐 立院續審「兒托專法」 朝野共識保母嚴重違法全面暫停收托

企業五種未實現損失 可抵稅

新壽玩哪招？北士科T17、T18明動工 北市府人士指出一點疑惑了

竹北托嬰中心幼兒溺斃生態池 縣府勒令停收新生、專案調查中

相關新聞

因美關稅影響無法如期沖退原料稅 沖退期限准予展延1年

財政部關務署16日表示，財政部發布解釋令，釋明廠商因美國評估及實施「對等關稅」政策直接或間接影響其外銷出口，致無法於原料...

從事人工生殖列報所得稅醫療扣除 財政部宣布放寬扣除規定

財政部今（16）日發布解釋令，民眾至衛生福利部體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案的特約人工生殖機構進行人工生殖...

今年稅收再超徵？莊翠雲：達成預算有挑戰、要超過有困難

政府稅收連4年超徵，但今年累計1至9月實徵淨額占累計分配預算數93.5％，占全年預算75.5％。財政部長莊翠雲16日表示...

媽媽快走了、三千萬宅趕快辦贈與？地政士教姐妹這樣做省200萬元

當父母親生病，不久人世，不少人會擔心負擔不起高額的遺產稅，希望生前趕快辦贈與節稅。地政士表示，其實，事實和想像的完全不一...

AI內容競爭下「外商吃肉、台企吃土」？公平會12月初訂處理原則

公平會7月針對生成式人工智慧可能衍生的競爭議題對外徵詢意見，立委擔心，AI發展快速，但運算數據及重要模型，都掌握在國外或...

歐盟開徵「蘋果稅」台灣也要開罰？公平會：調查快完成了

歐盟4月以違反《數位市場法》對蘋果處以5億歐元的罰款，主因是認為蘋果阻止開發者引導用戶到App Store以外進行更優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。