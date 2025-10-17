人工生殖費列扣 擴大適用

財政部昨（16）日發布解釋令，擴大人工生殖醫療費列舉扣除適用範圍。民眾進行人工生殖療程時，即使是自費醫院、非健保特約醫院，只要療程獲中央或地方補助，醫療費扣除補助及保險費後，就可列舉為當年度醫藥及生育費扣除額。

財政部官員表示，放寬措施對於尚未取得行政救濟結果、以及尚未核課確定案件皆可適用。由於核課期間為五年，因此只要近五年申報時採用醫藥及生育費列舉申報、且未核課確定案件，民眾都可向國稅局申請更正。

醫療生育費列舉扣除額是許多人常用的節稅方式，不過稅法規定，必須是給付公立醫院、健保特約醫療院所或經財政部認定會計紀錄完備正確的醫院，相關費用才可列舉扣除。

然而，先前曾有一位女法官，因為前往自費醫療院所進行人工生殖療程，相關費用遭到國稅局剔除，女法官向稅局提出訴訟主張權利，一度走到聲請釋憲，卻憲法法庭裁定不受理，經過重重關卡卻爭取未果，令她心力交瘁。

不過財政部昨日透過解釋令釋出善意，放寬人工生殖相關費用認定。考量近年政府推動人工生殖補助方案，這些執行人工生殖的醫療院所，已獲得衛福部許可，民眾前往進行療程並申請補助，相關實施項目與費用都已經過衛福部審核後發放補助，因此財政部決定放寬部分規定。

也就是說，納稅人、配偶或受扶養親屬若前往非公立、非健保特約、也未經財政部認定的的人工生殖機構進行療程，但該療程經衛福部核准補助，相關費用仍可在申報綜所稅時列舉扣除。

舉例來說，陳太太（化名）2025年在自費診所進行試管療程，總計花費53萬元，相關單據送衛福部申請人工生殖補助後通過獲得10萬元補助，在2026年報稅時，就可以將43萬元的試管療程列為當年度醫藥及生育費列舉扣除額。

財政部解釋，在報稅時，民眾應檢附醫院出具的醫療費用收據正本，及補助核撥之匯款證明或主管機關審核補助通知，以扣除政府補助及保險給付後之實際負擔醫療費用，列報支付費用年度之醫藥及生育費列舉扣除額。