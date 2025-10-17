進口原料沖退稅 展延一年
為協助廠商因應美國對等關稅衝擊，財政部近日發布解釋令，釋明廠商因美國評估及實施「對等關稅」政策直接或間接影響外銷出口，導致無法在原料進口放行的隔日起一年六個月內申請沖退稅者，沖退稅期限可展延一年。
財政部過去在新冠肺炎疫情期間就實施過這項紓困措施。原規定下，進口原料應在一年半內外銷出口，才可申請退還原料進口關稅，但受關稅衝擊，訂單可能減少，業者存貨未必能在一年半期限內出口，財政部透過解釋令，讓受到影響業者可展延沖退稅期限。財政部考量廠商受美國加徵對等關稅影響外銷衰退，屬不可抗力事由，因此依關稅法規定，透過解釋令展延沖退稅期限一年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言