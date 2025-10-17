進口原料沖退稅 展延一年

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為協助廠商因應美國對等關稅衝擊，財政部近日發布解釋令，釋明廠商因美國評估及實施「對等關稅」政策直接或間接影響外銷出口，導致無法在原料進口放行的隔日起一年六個月內申請沖退稅者，沖退稅期限可展延一年。

財政部過去在新冠肺炎疫情期間就實施過這項紓困措施。原規定下，進口原料應在一年半內外銷出口，才可申請退還原料進口關稅，但受關稅衝擊，訂單可能減少，業者存貨未必能在一年半期限內出口，財政部透過解釋令，讓受到影響業者可展延沖退稅期限。財政部考量廠商受美國加徵對等關稅影響外銷衰退，屬不可抗力事由，因此依關稅法規定，透過解釋令展延沖退稅期限一年。

