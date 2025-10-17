快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

政院版財劃法 年底前提出

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

行政院擬提《財政收支劃分法》修法版本，財政部長莊翠雲昨（16）日表示，已準備好相關版本，預計下周二再邀地方政府開會，未來修法版本，會優先彌補財政收支差短、營業額權重也不會拉這麼高，預計年底前提出政院版本。

莊翠雲昨日前往立法院財政委員會業務報告並備詢。立委關注財劃法爭議，由於朝野立委在這個會期都預告將提出財劃法修法版本，行政院長卓榮泰日前正面回應，政院也將提出政院版草案。朝野立委昨在財委會質詢時紛紛提出相關問題，關注財政部何時可提出修法版本。

莊翠雲表示，財政部有相關方案，也持續向行政院報告，在9月13日邀集地方政府首長交換意見後，下周二也將再邀請地方政府開會，在既有共識上往前推動，並儘速提出財劃法修正草案，有機會在年底前提出。

民進黨立委吳秉叡關注，政院版財劃法未來修法方向，莊翠雲指出，財政部所提版本將優先彌補財政收支差短，讓營業額分配占比不會那麼高，基本上要保障地方政府財源。

財劃法 財政部 地方政府

延伸閱讀

王定宇稱官兵遭陸通緝被拒貸 政院：公股銀未納中國制裁名單

普發一萬元何時發？財長莊翠雲：最快11月上旬

被中國點名官兵貸款受阻？莊翠雲：公股銀沒此情形

今年稅收續超徵？財政部長莊翠雲：有點困難

相關新聞

人工生殖費列扣 擴大適用

財政部昨（16）日發布解釋令，擴大人工生殖醫療費列舉扣除適用範圍。民眾進行人工生殖療程時，即使是自費醫院、非健保特約醫院...

16類房屋 排除囤房稅計算

財政部昨（16）日公告，新增兩類型房屋不計入囤房稅囤房戶數計算，包含身障福利機構等社福機構、傳教人員宿舍等，也就是這些房...

政院版財劃法 年底前提出

行政院擬提《財政收支劃分法》修法版本，財政部長莊翠雲昨（16）日表示，已準備好相關版本，預計下周二再邀地方政府開會，未來...

進口原料沖退稅 展延一年

為協助廠商因應美國對等關稅衝擊，財政部近日發布解釋令，釋明廠商因美國評估及實施「對等關稅」政策直接或間接影響外銷出口，導...

今年稅收再超徵？ 莊翠雲：有困難

政府稅收連續四年超徵（稅收實徵金額超過預算），成為普發一萬元現金的主要依據，不過，今年恐將不再出現稅收超徵。財政部長莊翠...

因美關稅影響無法如期沖退原料稅 沖退期限准予展延1年

財政部關務署16日表示，財政部發布解釋令，釋明廠商因美國評估及實施「對等關稅」政策直接或間接影響其外銷出口，致無法於原料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。