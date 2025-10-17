政院版財劃法 年底前提出

行政院擬提《財政收支劃分法》修法版本，財政部長莊翠雲昨（16）日表示，已準備好相關版本，預計下周二再邀地方政府開會，未來修法版本，會優先彌補財政收支差短、營業額權重也不會拉這麼高，預計年底前提出政院版本。

莊翠雲昨日前往立法院財政委員會業務報告並備詢。立委關注財劃法爭議，由於朝野立委在這個會期都預告將提出財劃法修法版本，行政院長卓榮泰日前正面回應，政院也將提出政院版草案。朝野立委昨在財委會質詢時紛紛提出相關問題，關注財政部何時可提出修法版本。

莊翠雲表示，財政部有相關方案，也持續向行政院報告，在9月13日邀集地方政府首長交換意見後，下周二也將再邀請地方政府開會，在既有共識上往前推動，並儘速提出財劃法修正草案，有機會在年底前提出。

民進黨立委吳秉叡關注，政院版財劃法未來修法方向，莊翠雲指出，財政部所提版本將優先彌補財政收支差短，讓營業額分配占比不會那麼高，基本上要保障地方政府財源。