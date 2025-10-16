快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

財政部核定新增二類型房屋 不計入囤房稅2.0戶數

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照／記者游智文攝影
房市示意圖。聯合報系資料照／記者游智文攝影

財政部16日發布令釋，核定新增包括經衛福部許可設置的住宿型福利或安置機構、登記之宗教團體專供傳教人員住宿之房屋等兩類型房屋自2024年7月1日起不計入不計入囤房戶數。

配合去年7月1日施行囤房稅2.0新制，財政部於去年4月22日訂定發布《戶數認定辦法》，其中定明不計入囤房戶數的房屋類型共計12類，包括勞工宿舍、經目的事業主管機關依長期照顧服務法及老人福利法規定許可之長期照顧服務機構及老人福利機構，提供其服務對象住宿之房屋；其他經財政部核定之房屋等。後續，財政部去年10月30日又核定機關團體興建且無償供災區受災居民居住使用等3類型房屋不計入囤房戶數，目前共計15類型房屋不計入囤房稅。

這次新增經目的事業主管機關依相關法律許可設置（立）之下列機構提供其服務對象住宿之房屋，包括依身心障礙者權益保障法許可設立之身心障礙福利機構；依護理人員法許可設置之一般護理之家或精神護理之家；依精神衛生法許可設立之精神復健機構；依兒童及少年福利與權益保障法許可設立之安置及教養機構，以及新增財團法人或寺廟登記之宗教團體所有，未與傳教布道之教堂及寺廟相連或在同一範圍內，專供傳教人員住宿之房屋。

財政部進一步說明，考量經目的事業主管機關依身心障礙者權益保障法等規定許可設立之身心障礙福利服務機構等，提供其服務對象住宿之房屋，其性質、住宿對象及目的使用與上述長照老福房屋類同，係為完善安養及長期照顧服務需要，以及傳教人員宿舍與勞工宿舍性質類同，均非屬多屋未作有效使用，爰依戶數認定辦法第4條第12款規定核定新增該二類房屋不計入囤房戶數。

財政部提醒，納稅義務人若持有符合上述規定之房屋，應向房屋所在地地方稅稽徵機關提出申請，以適用114年期房屋稅單一稅率課徵。

財政部 囤房稅

延伸閱讀

財政部放寬人工生殖列報所得稅醫療扣除 敗訴女法官：祝不孕家庭受惠

「曾在台灣居住」柬國詐團陸首腦遭英美制裁 檢警著手調查

普發一萬元何時發？財長莊翠雲：最快11月上旬

今年稅收續超徵？財政部長莊翠雲：有點困難

相關新聞

從事人工生殖列報所得稅醫療扣除 財政部宣布放寬扣除規定

財政部今（16）日發布解釋令，民眾至衛生福利部體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案的特約人工生殖機構進行人工生殖...

今年稅收再超徵？莊翠雲：達成預算有挑戰、要超過有困難

政府稅收連4年超徵，但今年累計1至9月實徵淨額占累計分配預算數93.5％，占全年預算75.5％。財政部長莊翠雲16日表示...

媽媽快走了、三千萬宅趕快辦贈與？地政士教姐妹這樣做省200萬元

當父母親生病，不久人世，不少人會擔心負擔不起高額的遺產稅，希望生前趕快辦贈與節稅。地政士表示，其實，事實和想像的完全不一...

AI內容競爭下「外商吃肉、台企吃土」？公平會12月初訂處理原則

公平會7月針對生成式人工智慧可能衍生的競爭議題對外徵詢意見，立委擔心，AI發展快速，但運算數據及重要模型，都掌握在國外或...

歐盟開徵「蘋果稅」台灣也要開罰？公平會：調查快完成了

歐盟4月以違反《數位市場法》對蘋果處以5億歐元的罰款，主因是認為蘋果阻止開發者引導用戶到App Store以外進行更優惠...

鐵皮屋、車庫等違章都要繳稅！稅務局：納稅義務不代表合法

違章建築一樣要繳房屋稅！桃園市稅務局提醒，不少民眾誤以為違建既沒有使用執照、隨時可能被拆除，就能免報房屋稅籍，但這是錯誤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。