從事人工生殖列報所得稅醫療扣除 財政部宣布放寬扣除規定

財政部今（16）日發布解釋令，民眾至衛生福利部體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案的特約人工生殖機構進行人工生殖技術療程，如果相關機構非屬公立醫院、健保特約醫療院所且未經財政部認定其會計紀錄完備正確，但相關療程相關醫療費用經中央或地方主管機關核准補助者，納稅義務人得於核准後就該等醫療費用，減除接受政府補助及受有保險給付部分，列報支付費用年度綜合所得稅的醫藥及生育費列舉扣除額。

財政部賦稅署官員說，所得稅法第17條第1項第2款第2目之3醫藥及生育費列舉扣除額，以付給公立醫院、健保特約醫療院所或經該部認定其會計紀錄完備正確的醫院為限。人工生殖機構倘未加入健保特約且未經財政部認定會計紀錄完備，民眾所支付醫藥及生育費原無法依規定列報扣除，配合近年政府推動相關人工生殖補助方案，相關機構執行人工生殖業務須經主管機關許可並受相關法規監管，民眾至特約人工生殖機構進行人工生殖療程並申請政府補助者，其施術情形、補助施術項目及醫療費用須經主管機關審核後核撥補助，針對民眾至上述未加入健保的特約人工生殖機構進行人工生殖療程，如該療程相關醫療費用經中央或地方主管機關核准補助者，放寬認定該部分費用符合會計紀錄完備正確的要件。

官員指出，納稅義務人申報適用上開規定者，應檢附人工生殖機構出具的醫療費用收據正本，及補助核撥的匯款證明或主管機關審核補助通知，以扣除政府補助及保險給付後的實際負擔醫療費用，列報支付費用年度醫藥及生育費列舉扣除額。此外，這項放寬措施對於尚未核課確定案件得予適用，以保障納稅義務人權益。