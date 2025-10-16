今年稅收再超徵？莊翠雲：達成預算有挑戰、要超過有困難

政府稅收連4年超徵，但今年累計1至9月實徵淨額占累計分配預算數93.5％，占全年預算75.5％。財政部長莊翠雲16日表示，由於今年中央政府稅收預算數較去年實徵數增加，再加上今年營所稅、證交稅等稅收減少，因此今年要達成預算數是具有挑戰性的，「要超過則有困難」。

立法院財政委員會今邀請財政部長莊翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告，並備質詢。財政部日前公布9月稅收統計，而民進黨立委郭國文在質詢時提問莊翠雲能否延續過去幾年超徵。莊翠雲表示，今年中央政府編列的稅收預算數比2024年增加947億元，但統計至今年9月為止，實徵數比去年同期減少365億元，今年要達成預算數具有挑戰性。

莊翠雲解釋，營所稅暫繳稅款尚未完全入帳、證交稅今年前九月也較去年同期減少223億元、貨物稅與關稅也受到美國對等關稅談判以及民眾預期進口車輛會降稅等因素減少。她強調，但後續要觀察台股後續日均成交量能否超過5,000億元、小客車貨物稅能否增加，但整體而言，今年稅收要超過預算數可能會有困難。

據財政部統計，今年稅收累計1至9月實徵淨額2兆8,710億元，較上年同期減少743億元、年減2.5％，達成率的部分，累計1至9月實徵淨額占累計分配預算數93.5％，占全年預算數75.5％。