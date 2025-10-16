媽媽快走了、三千萬宅趕快辦贈與？地政士教姐妹這樣做省200萬元

當父母親生病，不久人世，不少人會擔心負擔不起高額的遺產稅，希望生前趕快辦贈與節稅。地政士表示，其實，事實和想像的完全不一樣。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，一對姐妹的媽媽，40年前在台北市買了一間公寓，由於位於蛋黃區，後來由建商辦理合建，分回含車位房屋一戶，含車位目前市價約三千萬。

幾個月前媽媽罹患癌症生病了，醫生告知家屬要有心理準備，可能3至6個月會離開人世。女兒擔心新房屋會有高額遺產稅，找上鄭文在事務所，希望在媽媽臨終前幫她辦理贈與，過戶給她們2姐妹，避免未來媽媽往生後，必須繳納高額的遺產稅。

經姐妹提示相關所有權狀影本及房屋稅單影本，鄭文在告訴姐妹多慮了，此時應該是維持現狀比辦理生前贈與更省稅。

因為依照土地稅法第28條規定，繼承案件免徵土地增值稅，另外，繼承也免課徵契稅。

概算的結果，土地增值稅約需繳納185萬元、契稅約需15萬元，兩者相加將近200萬元，所以維持現狀，對於這對姐妹未來再辦理繼承，是最好的選擇。

姐妹仍然擔心，爸爸已經往生，配偶扣除額553萬元無法扣除，另外，遺產稅免稅額只有1,333萬元、喪葬費用138萬元、姐妹2人扣除額112萬元，合計為1,583萬元，扣除這些費用後，以遺產稅率10%計算，遺產淨額約1,417萬元，也要繳納約1,417,000元的遺產稅，似乎節稅有限。

事實上，遺產稅是以房屋評定現值及土地公告現值計算，個案的市價雖然近3,000萬元，但是，換算成公告現值指只有約830萬元，只要沒有其他現金、存款或是有價證券併入遺產稅，個案的遺產稅應為0元。

鄭文在表示，現在公部門提供便民服務，但地政事務所只管土地登記，不管贈與稅、遺產稅及房地合一稅，為了便民，移轉契約書都有填寫範例，如果今天姐妹不是諮詢地政士的意見，而是直接到地政事務所填寫贈與契約書的表單，這筆近200萬元的契稅及土地增值稅，會在姐妹情急之下，為了辦理過戶，默默的繳納後辦理贈與，這將是無法挽回的錯誤。