AI內容競爭下「外商吃肉、台企吃土」？公平會12月初訂處理原則

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
公平會7月針對生成式人工智慧可能衍生的競爭議題對外徵詢意見，公平會已完成意見徵詢，希望訂定處理原則及執法方向。AI示意圖。圖／AI生成
公平會7月針對生成式人工智慧可能衍生的競爭議題對外徵詢意見，立委擔心，AI發展快速，但運算數據及重要模型，都掌握在國外或大型企業手上，影響市場競爭，公平會代理主委陳志民今日表示，公平會已完成意見徵詢，目前正在研析，希望訂定處理原則及執法方向。在立委要求下，他同意朝12月初完成的目標努力。

陳志民表示，各界對AI競爭疑慮，有些已在國外發生，例如數據濫用、排除偏好約款等，但跟國內業者初步了解，尚未在國內發生，未來公平會希望針對本土問題訂定明確處理原則，進行妥適處理。

公平會7月擬具「生成式人工智慧相關之競爭法議題徵詢外界意見說明資料」，透過公開徵詢方式，蒐集外界意見，作為未來執法方向參考。其中關切生成式AI在競爭法四大行為類型議題，包括單方濫用市場力、聯合行為、結合、不實廣告或其他不公平競爭行為。

立委楊瓊瓔、賴瑞隆、邱志偉、謝衣鳯等人今天在立院經濟委員會公平會業務報告時，關切公平會針對生成式AI引發新的競爭型態，會有何具體作為？

楊瓊瓔表示，AI是目前世界潮流，但AI龐大算力、數據資源及模型市場都掌握在大公司手裡，如果未來透過結合及聯合行為擴大壟斷範圍，會不會讓高度仰賴國際供應鏈的台灣各個產業，陷入「外商吃肉、台企吃土」困境？政府應該要盤點產業鏈可能的市場集中及依賴風險，建立公平及透明機制，防止大型企業藉生態優勢壟斷。

陳志民表示，AI發展快速且動態變化，沒有太多國家有具體針對AI訂定法規，公平會希望了解本土問題，也希望防範大型企業濫用市場力量排除小企業競爭，9月7日結束徵詢，接下來會彙整各方意見提出大致方向。

謝衣鳯則說，公平會三個月前就針對生成式AI競爭問題徵詢意見，但會不會像當初媒體議價法也曾大動作蒐集意見，最後卻是交給數位發展部？此外，AI生成目前已產生諸多疑慮，尤其是運算資源及數據掌握在大公司手上，造成公平法20條限制競爭疑慮，甚至25條欺罔行為。

陳志民表示，公平會正就各方疑慮進行研析，有些狀況已在國外發生，例如數據濫用、排除偏好約款，但跟業者了解後，業界初步認為尚未在國內發生，公平會會觀察國際關切議題，蒐集綜合整理後，針對本土問題訂定明確處理原則以及執法政策方向。

立委紛紛追問公平會完成時間點，陳志民表明時間點很難訂，會盡快不會拖太久，最後立委要求二個月內、12月初給方向，陳志民鬆口朝此目標努力。

