立委促「公平法修法」送交政院 保障民眾權益
立法院經濟委員會16日進行質詢，立委陳亭妃針對「強制消費行為的界定」、「災後重建廠商價格管控」及「公平交易法修法進度」三大議題質詢公平交易委員會。她表示，希望公平會在本會期內送出修法草案，送交行政院討論，讓院內、社會各界參與公聽會與審議，以保障民眾權益。
陳亭妃表示，社會的經濟行為是建立在信任之上，人民在面對強制推銷或消費糾紛時，最需要的是法律能夠保障人民權益維護信任，公平會應明確界定標準、主動出擊、以跟上市場變化。
陳亭妃指出，現行制度對「強制」的判定過於模糊，例如消費者被邀請試用商品後離開時遭要求付費，已經有受到強制的感受，公平會卻告知要看強制程度。她質疑，強制的定義誰訂立？是公平會判斷，還是要由消費者的感受決定？
她認為，公平會現行規定的過程，只會傷害人民對法律的信任感。人民尋求協助，是希望得到幫助，而不是再被質疑「有沒有達到強制程度」。
針對近期風災後重建階段，陳亭妃也關切可能有廠商會藉機哄抬價格。她要求公平會主動加大力度瞭解，並指出，當行政機關主動了解市場，就能有效抑制業者意圖。目前地方已有民眾陳情反映類似狀況，政府必須積極應對，防止民怨升高。
此外，陳亭妃提到，她過去多次提出《公平交易法》修正建議，內容包含降低事業結合申報門檻、擴大聯合行為範疇、修正行政調查規定、公開判決結果等。她強調，若公平會修法進度緩慢，無法因應網路詐騙時代與產業併購的實際情況。
陳亭妃表達，請公平會在本會期內送出修法草案，送交行政院討論，讓院內、社會各界參與公聽會與審議。「舊法已經難以應對現實社會的變化，這個會期一定要送行政院。」代理主委陳志民則當場允諾朝這個目標努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言