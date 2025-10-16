立委促「公平法修法」送交政院 保障民眾權益

立法院經濟委員會16日進行質詢，立委陳亭妃針對「強制消費行為的界定」、「災後重建廠商價格管控」及「公平交易法修法進度」三大議題質詢公平交易委員會。她表示，希望公平會在本會期內送出修法草案，送交行政院討論，讓院內、社會各界參與公聽會與審議，以保障民眾權益。

陳亭妃表示，社會的經濟行為是建立在信任之上，人民在面對強制推銷或消費糾紛時，最需要的是法律能夠保障人民權益維護信任，公平會應明確界定標準、主動出擊、以跟上市場變化。

陳亭妃指出，現行制度對「強制」的判定過於模糊，例如消費者被邀請試用商品後離開時遭要求付費，已經有受到強制的感受，公平會卻告知要看強制程度。她質疑，強制的定義誰訂立？是公平會判斷，還是要由消費者的感受決定？

她認為，公平會現行規定的過程，只會傷害人民對法律的信任感。人民尋求協助，是希望得到幫助，而不是再被質疑「有沒有達到強制程度」。

針對近期風災後重建階段，陳亭妃也關切可能有廠商會藉機哄抬價格。她要求公平會主動加大力度瞭解，並指出，當行政機關主動了解市場，就能有效抑制業者意圖。目前地方已有民眾陳情反映類似狀況，政府必須積極應對，防止民怨升高。

此外，陳亭妃提到，她過去多次提出《公平交易法》修正建議，內容包含降低事業結合申報門檻、擴大聯合行為範疇、修正行政調查規定、公開判決結果等。她強調，若公平會修法進度緩慢，無法因應網路詐騙時代與產業併購的實際情況。

陳亭妃表達，請公平會在本會期內送出修法草案，送交行政院討論，讓院內、社會各界參與公聽會與審議。「舊法已經難以應對現實社會的變化，這個會期一定要送行政院。」代理主委陳志民則當場允諾朝這個目標努力。