歐盟開徵「蘋果稅」台灣也要開罰？公平會：調查快完成了

歐盟4月以違反《數位市場法》對蘋果處以5億歐元的罰款，主因是認為蘋果阻止開發者引導用戶到App Store以外進行更優惠的購買，立委今天詢問公平會2022年也針對蘋果限制第三方支付工具立案調查，至今近三年仍無結果，速度太慢，公平會代理主委陳志民回答「還沒有結果，但快了」，但未說明具體時間。

立法院經濟委員會今天安排公平會業務報告，由代主主委陳志民出席並備詢。民進黨立委賴瑞隆指出，歐盟與美國都在調查「蘋果稅，歐盟4月間並以蘋果涉嫌違反數位市場法，對蘋果開罰５億歐元的蘋果稅，相當於新台幣170億元，原因是其限制一定要用蘋果的支付方式，詢問公平法對此有何看法。

陳志民回應，數位市場法是歐盟特別針對數位平台管理的特別法，歐盟以蘋果違反數位市場法開罰，但國內沒有相關專法，公平會以既有公平法架構下了解， 是針對在蘋果消費要抽15%-30%稅，每個廠商抽的稅不一樣，且每個國家不一樣，有些有法律依據，但以公平法而言，用稅太高或收的費用太高，傾向不直接干預價格決定，但會關切蘋果appstore內相關的交易行為。

賴瑞隆認為，當愈來愈多國人使用蘋果手機，美國與世界各國都認定蘋果稅，政府要有所作為。他說，公平會也曾在2022年立案調查Apple限制第三方支付，有結果了嗎？陳志民回應，還沒有結果，但快了。

賴瑞隆認為，公平會立案調查三年過去了，現在還沒有完成，速度太慢，美國與歐盟都已對蘋果稅有行動，台灣三年還在研議，建議公平會要在半年內有更多作為，該修法補強就要補強，並參考歐盟制度，提出更有感作為。

Apple iOS雙平台規範台灣開發商在選擇支付金流時，僅能使用該平台支付工具，造成開發者不能以較低廉的方式自由選擇第三方支付，公平會接獲民眾檢舉，於2022年11月立案調查。

當時公平會表示，將針對「三大條件」評估：一、平台是否具有市場獨占力量、是否嚴重限制或影響市場的競爭；二、是否有正當理由；三、若經調查三大條件中前兩項成立，且確認不存在「正當理由」，平台業者可能違反公平交易法第九條及第20條，最高可罰5千萬元。