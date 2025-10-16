網紅稅上路輔導期 賦稅署：各地國稅局、網路平台宣導中

財政部9月公布「網紅稅」規範，緩衝期結束後，預計明年7月開罰。為了讓符合條件的網紅們了解課稅規定，財政部賦稅署署長宋秀玲表示，各區國稅局正在發掘可能符合條件的網紅，告訴他們相關規定，也透過平台業者輔導相關規定中。

賦稅署9月時公布網紅課徵營業稅規範，明確訂出「境內網紅」符合四條件之一，就須辦理稅籍登記，包括在台灣設有實體固定營業場所、具備營業牌號、僱用人員協助處理銷售、透過網路銷售且其當月銷售額達營業稅起徵點（五萬元）。

立法院財政委員會今邀請財政部進行業務報告，並備質詢。國民黨立委顏寬恆表示，這些網紅有些是很會玩遊戲、很會穿搭，規模只有一個人或是一個兼職的助手，沒有工作室也沒有經紀公司，詢問財政部該如何落實。

財政部長莊翠雲表示，財政部公布相關規定，主要是落實課稅公平而訂定相關規定。賦稅署署長宋秀玲也補充，9月10日發布網紅課稅規定後，在明年6月30日前為免罰輔導期，現在各地國稅局正在發掘可能符合條件的網紅，發函告訴他們相關規定，由於這些網紅主要是透過平台上傳作品，也會透過平台業者輔導，讓網紅們了解相關規定。