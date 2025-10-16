鐵皮屋、車庫等違章都要繳稅！稅務局：納稅義務不代表合法

違章建築一樣要繳房屋稅！桃園市稅務局提醒，不少民眾誤以為違建既沒有使用執照、隨時可能被拆除，就能免報房屋稅籍，但這是錯誤觀念。只要是附著於土地、具備使用功能的建築物，無論是否合法，都屬於房屋稅課稅範圍，民眾若未依法申報，恐面臨補稅與罰鍰。

稅務局說明，依《房屋稅條例》規定，只要建物具備屋頂、樑柱、牆壁等基本構造，且能實際使用，就應納入房屋稅課稅對象，舉例來說，常見的鐵皮棚架、車庫或頂樓加蓋的鐵皮屋，即使未經建管單位許可、屬違章建築，只要有使用功能，也必須依法申報房屋稅籍並繳稅，這類違建若作為倉庫、工作室或居住空間使用，均被認定具有「使用價值」，依法應課徵房屋稅。

稅務局提醒，無論房屋是否合法，納稅人都應在建造完成後三十日內，主動向所在地稅捐稽徵機關申報房屋稅籍及使用情形，若未依規定申報，經查獲將視為漏稅，除需補繳稅額外，還可能被處以最高兩倍罰鍰。

稅務機關每年也會定期進行房屋稅籍清查，對於新增建物、違建或使用變更等情形，均會依法查核，以確保稅籍管理完整與公平。

稅務局強調，繳納房屋稅只是民眾依法履行納稅義務，並不代表違章建築因繳稅而「合法化」，若對相關規定、申報程序或稅額計算有疑問，可洽詢地方稅務局服務專線，將有專人提供說明與協助，避免因誤解法令而受罰。