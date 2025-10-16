今年稅收續超徵？財政部長莊翠雲：有點困難

政府稅收連續四年超徵（稅收實徵數超過預算數），但今年恐怕難以延續稅收榮景。財政部長莊翠雲今天表示，由於今年中央政府稅收預算數較去年實徵數增加，加上營所稅、證交稅等稅收減少，因此今年要達成預算數具有挑戰性，要超過則有困難。

莊翠雲今赴立法院財委會業務報告，民進黨立委郭國文關切今年稅收狀況，能否延續過去幾年超徵。莊翠雲說，今年中央政府編列的稅收預算數比113年增加947億元，但統計至今年9月為止，實徵數比去年同期減少365億元，今年要達成預算數具有挑戰性。

至於稅收短少的原因，莊翠雲說，包括營所稅暫繳稅款尚未完全入帳；證交稅今年前九月也較去年同期減少223億元；貨物稅也受到關稅、民眾預期降稅等因素減少；關稅也比去年同期少。莊翠雲指出，後續要觀察台股後續日均成交量能否超過五千億元、小客車貨物稅能否上來，但今年稅收要超過（預算數）可能有點困難。

財政部統計處統計，今年前九月全國稅收2兆8710億元，較去年同期減少743億元，其中以營所稅減少426億元、證交稅減少223億元及土增稅減少161億元較多，但綜所稅增加375億元。財政部表示，前九月全國稅收占累計分配預算數93.5%，占全年預算數75.5%。