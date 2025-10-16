快訊

逾期繳稅 將開放線上繳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部預計明年元旦起開放國稅（如所得稅）核定類案件，在繳納期間屆滿隔日起30日內，仍可透過24小時網路繳稅服務網站以信用卡、活期儲蓄存款帳戶及晶片金融卡等方式線上繳納。

財政部自2023年11月1日起，已開放使用牌照稅、房屋稅及地價稅等地方稅逾期案件，在繳納期間屆滿翌日起30日內，仍可透過網路繳稅服務網站，以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶方式繳納稅款，現在將進一步擴及國稅。

賦稅署官員表示，在地方稅開始實施後，評估成效不錯，確實有部分納稅人會因一時疏忽而超過繳納期限，即便同樣也會由系統在線上計算所須繳交滯納金，但仍願意用這樣的方式儘速繳納，統計也發現在30天內利用線上補繳的件數占比很高，因此考慮擴大適用範圍。

與民眾相關的所得稅就屬於第一波開放範圍，若民眾不小心忙到逾期，可能只是逾期一至二天內，也可以馬上補繳、免滯納金。

信用卡 儲蓄 所得稅

