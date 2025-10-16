公司解散 應確認清算人

企業解散並進入清算程序後，應釐清由誰擔任「清算人」，稽徵機關的稅單送達對象會以清算人為主。桃園市稅務局解釋，若公司未特別指定清算人，依法由全體股東或董事共同擔任，稅單只要送達其中一人，即屬合法送達。

稅務局表示，公司在清算期間，若章程已明定或另行選任清算人，稅務文件應送達該清算人；若未明定或選任，依《公司法》規定，無限或有限公司以全體股東為清算人，股份有限公司則以全體董事為清算人。依《稅捐稽徵法》第13條規定，繳款書應向清算人送達，且依財政部函釋，只要在繳款書上載明所有清算人姓名，即可向其中一位送達，即屬合法。

即便公司由多名董事或股東共同擔任清算人，只要繳款書上載有所有清算人姓名，並由其中一人簽收，就符合法律效力，確保稅款得以依法追繳。