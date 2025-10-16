快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

聽新聞
0:00 / 0:00

企業五種未實現損失 可抵稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

企業申報營所稅時，列報成本費用原則上必須是「已實現」支出，也就是確定發生且金額明確。不過財政部北區國稅局指出，依規定有五種例外情況，包含符條件的短期投資股票、存貨跌價損失、職工退休金相關準備金、備抵呆帳、其他專案核准。

北區國稅局強調，列報損失是以「已實現」為大原則，特殊情況、符合法定條件才可例外。國稅局舉例，像是企業因業務爭議進行訴訟或仲裁，尚未確定的賠償金屬於「未實現損失」，就不得列報，某公司若在年度結算申報時，把與國外客戶商業糾紛金額列為「其他損失」，但實際上公司仍在訴訟過程，尚未支付任何賠償，案件尚未確定，依規定，這類損失不得列報，就會被稅局剔除並補稅。

不過，營所稅查核準則也明定五項例外情形，即使是尚未實現，仍可列報費用或損失，減輕營所稅負擔。第一，符合所得稅法第48條所定的短期投資有價證券，準用所得稅法第44條估價規定所產生的跌價損失，可依規定列報。第二是存貨跌價損失，企業若因市場價格下跌導致存貨價值降低，經合理估價後，可以列報跌價損失，以符合權責發生制；第三，職工退休金相關準備金，依規定提撥的職工退休準備金、退休基金或勞工退休準備金，即使尚未實際支付給員工，也可列報為費用。

第四，備抵呆帳，若企業依查核準則提列的應收帳款呆帳準備，符合條件並具合理依據，可作為未實現費用列報；第五，法律或專案核准情形，若有其他法律特別規定，或經財政部專案核准者，也能列報未實現的費用或損失。

國稅局強調，這五種情況都必須符合查核準則所規定的條件，若為其他未確定的支出、訴訟賠償、或估算性損失皆不得列入成本或費用，企業若違規列報，除需補稅外，還可能面臨罰鍰。

國稅局呼籲，企業應確實遵守「已實現」原則，並於申報前諮詢專業會計師或稅務機關，以避免因誤列損失而影響財務與稅務合規。

退休金 國稅局 營所稅

延伸閱讀

欠稅4千萬把股權轉給安養中心遊民 公司負責人怕留置先繳1千萬

保險改名竟要補稅？律師教「保單理財」：規劃不趁早無法達到節稅目的

鮑爾暗示可能即將結束縮表 示警就業成長大幅放緩

上傳電子發票 留意期限

相關新聞

企業五種未實現損失 可抵稅

企業申報營所稅時，列報成本費用原則上必須是「已實現」支出，也就是確定發生且金額明確。不過財政部北區國稅局指出，依規定有五...

保費扣除額 同戶才能列報

財政部台北國稅局表示，民眾申報綜所稅時，若要列報受扶養親屬人身保險費作為扣除額，要保人與受扶養親屬須在同一申報戶內，否則...

公司解散 應確認清算人

企業解散並進入清算程序後，應釐清由誰擔任「清算人」，稽徵機關的稅單送達對象會以清算人為主。桃園市稅務局解釋，若公司未特別...

逾期繳稅 將開放線上繳

財政部預計明年元旦起開放國稅（如所得稅）核定類案件，在繳納期間屆滿隔日起30日內，仍可透過24小時網路繳稅服務網站以信用...

9月全國營利事業房地合一稅收399.6億創歷年同期新高 六都繳稅王是它

財政部最新資料顯示，今年9月全國房地合一稅收出現代表公司法人的營利事業房地合一稅稅收明顯走高，但自然人衰退的分歧走勢，9...

證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

財政部昨（14）日公布前九月稅收2.8兆元，年減2.5％，續呈衰退。不過受惠於9月台股頻創新高，9月證交稅入帳312億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。