企業五種未實現損失 可抵稅

企業申報營所稅時，列報成本費用原則上必須是「已實現」支出，也就是確定發生且金額明確。不過財政部北區國稅局指出，依規定有五種例外情況，包含符條件的短期投資股票、存貨跌價損失、職工退休金相關準備金、備抵呆帳、其他專案核准。

北區國稅局強調，列報損失是以「已實現」為大原則，特殊情況、符合法定條件才可例外。國稅局舉例，像是企業因業務爭議進行訴訟或仲裁，尚未確定的賠償金屬於「未實現損失」，就不得列報，某公司若在年度結算申報時，把與國外客戶商業糾紛金額列為「其他損失」，但實際上公司仍在訴訟過程，尚未支付任何賠償，案件尚未確定，依規定，這類損失不得列報，就會被稅局剔除並補稅。

不過，營所稅查核準則也明定五項例外情形，即使是尚未實現，仍可列報費用或損失，減輕營所稅負擔。第一，符合所得稅法第48條所定的短期投資有價證券，準用所得稅法第44條估價規定所產生的跌價損失，可依規定列報。第二是存貨跌價損失，企業若因市場價格下跌導致存貨價值降低，經合理估價後，可以列報跌價損失，以符合權責發生制；第三，職工退休金相關準備金，依規定提撥的職工退休準備金、退休基金或勞工退休準備金，即使尚未實際支付給員工，也可列報為費用。

第四，備抵呆帳，若企業依查核準則提列的應收帳款呆帳準備，符合條件並具合理依據，可作為未實現費用列報；第五，法律或專案核准情形，若有其他法律特別規定，或經財政部專案核准者，也能列報未實現的費用或損失。

國稅局強調，這五種情況都必須符合查核準則所規定的條件，若為其他未確定的支出、訴訟賠償、或估算性損失皆不得列入成本或費用，企業若違規列報，除需補稅外，還可能面臨罰鍰。

國稅局呼籲，企業應確實遵守「已實現」原則，並於申報前諮詢專業會計師或稅務機關，以避免因誤列損失而影響財務與稅務合規。