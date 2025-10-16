保費扣除額 同戶才能列報

財政部台北國稅局表示，民眾申報綜所稅時，若要列報受扶養親屬人身保險費作為扣除額，要保人與受扶養親屬須在同一申報戶內，否則不得列報其保險費扣除額。

民眾在選擇要不要列報扶養、由誰扶養的時候，需考量所得、可列報扣除額等多重因素，提醒納稅人要仔細撥算盤。國稅局表示，《所得稅法》規定，納稅人可列報本人、配偶或受扶養直系親屬的人身保險、勞保、國民年金及軍公教保險費，每人每年最高可扣除2.4萬元；全民健康保險則不受金額限制，可全額扣除。

不過《保險法》第3條也明確指出，要保人是與保險公司簽約、負責繳費的人。因此，若要報稅時將保險費列為扣除額，必須確認要保人與受扶養親屬屬於同一申報戶，否則不符合法定要件。舉例來說，花花申報綜所稅時，列報扶養子女小花，但並未列報扶養母親大花，她並列報保險費扣除額共42,514元。其中有18,514元是小花的人身保險費，並以大花為要保人。但因花花並未列報扶養大花，即使大花為小花支付保險費，但兩人不在同一申報戶，花花在申報綜所稅時，這筆保費不能列入扣除額。

如果花花同時將大花也列為扶養親屬，如此一來，大花、花花在同一申報戶，這筆保費就能列報；另外，也可選擇由大花直接列報扶養孫女小花，兩人也在同一申報戶，大花申報綜所稅時，也可以列報這筆保費。

國稅局表示，綜所稅以「家戶」為申報單位，因此列舉扣除額必須是同一戶成員的支出，包含保費、醫療費、教育學費等，皆以此為原則，若要保人與被保險人分屬不同戶，即使實際支付保費，也無法列入扣除。