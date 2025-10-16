快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

聽新聞
0:00 / 0:00

保費扣除額 同戶才能列報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，民眾申報綜所稅時，若要列報受扶養親屬人身保險費作為扣除額，要保人與受扶養親屬須在同一申報戶內，否則不得列報其保險費扣除額。

民眾在選擇要不要列報扶養、由誰扶養的時候，需考量所得、可列報扣除額等多重因素，提醒納稅人要仔細撥算盤。國稅局表示，《所得稅法》規定，納稅人可列報本人、配偶或受扶養直系親屬的人身保險、勞保、國民年金及軍公教保險費，每人每年最高可扣除2.4萬元；全民健康保險則不受金額限制，可全額扣除。

不過《保險法》第3條也明確指出，要保人是與保險公司簽約、負責繳費的人。因此，若要報稅時將保險費列為扣除額，必須確認要保人與受扶養親屬屬於同一申報戶，否則不符合法定要件。舉例來說，花花申報綜所稅時，列報扶養子女小花，但並未列報扶養母親大花，她並列報保險費扣除額共42,514元。其中有18,514元是小花的人身保險費，並以大花為要保人。但因花花並未列報扶養大花，即使大花為小花支付保險費，但兩人不在同一申報戶，花花在申報綜所稅時，這筆保費不能列入扣除額。

如果花花同時將大花也列為扶養親屬，如此一來，大花、花花在同一申報戶，這筆保費就能列報；另外，也可選擇由大花直接列報扶養孫女小花，兩人也在同一申報戶，大花申報綜所稅時，也可以列報這筆保費。

國稅局表示，綜所稅以「家戶」為申報單位，因此列舉扣除額必須是同一戶成員的支出，包含保費、醫療費、教育學費等，皆以此為原則，若要保人與被保險人分屬不同戶，即使實際支付保費，也無法列入扣除。

保險 保費 綜所稅

延伸閱讀

六大壽險新契約保費向上 前九月增25% 衝上4,357億元

產險業呈現穩健成長

玉山金董事長黃男州談景氣 明年有挑戰

六大壽險前九月新契約保費年增25% 整體業界上看7,300億元

相關新聞

企業五種未實現損失 可抵稅

企業申報營所稅時，列報成本費用原則上必須是「已實現」支出，也就是確定發生且金額明確。不過財政部北區國稅局指出，依規定有五...

保費扣除額 同戶才能列報

財政部台北國稅局表示，民眾申報綜所稅時，若要列報受扶養親屬人身保險費作為扣除額，要保人與受扶養親屬須在同一申報戶內，否則...

公司解散 應確認清算人

企業解散並進入清算程序後，應釐清由誰擔任「清算人」，稽徵機關的稅單送達對象會以清算人為主。桃園市稅務局解釋，若公司未特別...

逾期繳稅 將開放線上繳

財政部預計明年元旦起開放國稅（如所得稅）核定類案件，在繳納期間屆滿隔日起30日內，仍可透過24小時網路繳稅服務網站以信用...

9月全國營利事業房地合一稅收399.6億創歷年同期新高 六都繳稅王是它

財政部最新資料顯示，今年9月全國房地合一稅收出現代表公司法人的營利事業房地合一稅稅收明顯走高，但自然人衰退的分歧走勢，9...

證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

財政部昨（14）日公布前九月稅收2.8兆元，年減2.5％，續呈衰退。不過受惠於9月台股頻創新高，9月證交稅入帳312億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。