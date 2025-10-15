聽新聞
9月全國營利事業房地合一稅收399.6億創歷年同期新高 六都繳稅王是它
財政部最新資料顯示，今年9月全國房地合一稅收出現代表公司法人的營利事業房地合一稅稅收明顯走高，但自然人衰退的分歧走勢，9月全國營利事業房地合一稅稅收達399.6億元、年增37%，創歷年同期新高。
反觀個人房地合一稅，因去年第七波信用管制措施前、房市交投熱絡，統計個人房地合一稅收與營利事業的房地合一稅收衝上千億元的歷史新高；不過，今年則因打炒房政策，讓房市買氣緊縮，市場交易量大幅萎縮，今年各月的個人房地合一稅多呈現衰退，9月個人房地合一稅收僅44.5億元，年減三成。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年度營利事業的房地合一稅收創新高，推測有兩大原因，一方面可能與企業購置不動產經營等行為有關，另一方面可能因近年的大量交屋潮，開發商也要繳房地合一稅收，雖然市場交易清淡，但交屋等帶動下仍讓營利事業房地合一稅收走高。
曾敬德指出，今年度的營利事業房地合一稅收寫下新高的400億元，推估今年全年個人與營利事業的房地合一稅收將挑戰900億元。
觀察六都營利事業房地合一稅收變化，今年9月新北市與高雄市營利事業房地合一稅收成長最為顯著，分別年增67%與57%，可能與開發商繳納房地合一稅與商用不動產交易有關；台北市則是營利事業房地合一稅繳稅王，以118.3億元居全國之冠。其餘如桃園市、台中市與台南市亦呈兩成以上增幅，顯示法人市場普遍熱絡。
反觀六都的個人房地合一稅，今年9月全國整體稅收44.5億元、年減約三成，除新北市小幅成長6%外，其餘五都均呈衰退，又以台北市、高雄市跌幅最大、各年減43%、39%，顯示市場觀望氣氛與房價來到高點影響，經政府政策調控後，市場交易動能明顯降溫。
