快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

竹市稅務局提醒 留意印花稅申報5大常見疏忽

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹市稅務局提醒納稅義務人注意印花稅5種易疏忽樣態。圖／竹市稅務局提供
新竹市稅務局提醒納稅義務人注意印花稅5種易疏忽樣態。圖／竹市稅務局提供

114年度印花稅應稅憑證檢查作業已於6月啟動，新竹市稅務局秉持愛心辧稅、輔導重於處罰的原則，在作業前均先發函輔導廠商，自行檢視應稅憑證，如有未依規定繳納印花稅情形，只要在查獲或遭檢舉前自動補報，並加計利息補繳所漏稅款，即可免除5至15倍罰鍰。截至9月底止，累計自動補報繳稅額已達5,000萬元。並且竹市以繳款書或彙總申報方式繳納者，已100%使用網路申報。

新竹市稅務局表示，依《印花稅法》規定，凡在中華民國境內書立之銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據及典賣、讓受及分割不動產契據等4種憑證，於書立後交付或使用時，應貼足印花稅票，或請稽徵機關開給繳款書繳納，公私營事業組織可報經所在地主管稽徵機關核准後，採彙總繳納。

稅務局說明指出，為維護租稅公平，每年均針對不同業別進行印花稅檢查，並透過查核輔導，廠商建立正確繳稅觀念。依過往查核經驗，彙整5大常見疏忽樣態，提醒納稅人注意下列五項情形：

1.繳納時點錯誤：印花稅應於憑證書立後交付或使用時繳納，而非合約約定事項完成後繳納。

2.與國外公司簽訂合約：只要有一方在我國境內簽章，即屬於在我國境內書立之憑證，應繳納印花稅。

3.母子公司間簽約：母公司及子公司均為獨立法人，彼此間簽訂的應稅憑證，同樣須繳納印花稅。

4.擴充合約：原合約因事實變更而修改時，應就追加部分補繳印花稅，此類情形常見於承攬合約。

5.一證多性質：同一憑證具備2種以上性質，且稅率不同，應按較高稅率計算印花稅。

竹市稅務局強調，印花稅繳納方式計有貼用印花稅票、開立繳款書繳納及彙總繳納等3種，為便利民眾繳納，鼓勵採用網路申報「開立繳款書」或「彙總申報」及線上電子繳稅服務，免除購買稅票及銷花的不便。

竹市稅務局提醒，請收到114年印花稅應稅憑證檢查函的廠商，務必自行檢查110-113年所書立的各項憑證，並留意是否有上述5種常見漏貼（繳）情形，如有短、漏繳情形，請依稅捐稽徵法第48條之1規定於檢查日前自動補報繳，否則一經查獲，除須補稅外，並會按漏稅額處5-15倍罰鍰。

納稅義務人如對印花稅繳納方式、網路申報有任何疑問，可至稅務局網站查詢或撥03-5225161分機319、0800-000321或1999市民服務專線，將有專人服務。

印花稅 稅款

延伸閱讀

竹市鹽港溪流域自行車道完工 高虹安現身

女童竹縣幼兒園溺斃竹市也有設校 營運狀況曝光

竹市「舊城時光機」啟動 帶領民眾重返風城老屋年代

不動產自益信託 免印花稅

相關新聞

證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

財政部昨（14）日公布前九月稅收2.8兆元，年減2.5％，續呈衰退。不過受惠於9月台股頻創新高，9月證交稅入帳312億元...

9月房地三稅雙位數下滑

財政部昨（14）日公布9月稅收，房地相關稅目仍出現雙位數年減，又以土增稅年減40％最多，個人房地合一稅年減30.3％居次...

特定股權交易符合兩大要件視同房地買賣 課房地合一稅

財政部高雄國稅局表示，2021年7月1日起，特定股權交易若符合兩大要件，視同房地交易，須繳納房地合一稅。首先是交易日起算...

上傳電子發票 留意期限

營業人銷售貨物或勞務開立電子發票，應依規定時限將電子發票與相關必要資訊據實傳輸至財政部電子發票整合服務平台存證，財政部南...

境外可扣抵稅額 有上限

隨跨國投資與交易已成企業經營常態，財政部高雄國稅局提醒，營利事業在境外投資或取得境外所得時，應依照相關規定合併課徵營所稅...

契稅申報 成立30天內提出

《契稅條例》規定，納稅義務人於不動產買賣、承典、交換、贈與及分割契約成立日起30日內，應向當地主管稽徵機關申報契稅。屏東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。