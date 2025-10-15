竹市稅務局提醒 留意印花稅申報5大常見疏忽

114年度印花稅應稅憑證檢查作業已於6月啟動，新竹市稅務局秉持愛心辧稅、輔導重於處罰的原則，在作業前均先發函輔導廠商，自行檢視應稅憑證，如有未依規定繳納印花稅情形，只要在查獲或遭檢舉前自動補報，並加計利息補繳所漏稅款，即可免除5至15倍罰鍰。截至9月底止，累計自動補報繳稅額已達5,000萬元。並且竹市以繳款書或彙總申報方式繳納者，已100%使用網路申報。

新竹市稅務局表示，依《印花稅法》規定，凡在中華民國境內書立之銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據及典賣、讓受及分割不動產契據等4種憑證，於書立後交付或使用時，應貼足印花稅票，或請稽徵機關開給繳款書繳納，公私營事業組織可報經所在地主管稽徵機關核准後，採彙總繳納。

稅務局說明指出，為維護租稅公平，每年均針對不同業別進行印花稅檢查，並透過查核輔導，廠商建立正確繳稅觀念。依過往查核經驗，彙整5大常見疏忽樣態，提醒納稅人注意下列五項情形：

1.繳納時點錯誤：印花稅應於憑證書立後交付或使用時繳納，而非合約約定事項完成後繳納。 2.與國外公司簽訂合約：只要有一方在我國境內簽章，即屬於在我國境內書立之憑證，應繳納印花稅。 3.母子公司間簽約：母公司及子公司均為獨立法人，彼此間簽訂的應稅憑證，同樣須繳納印花稅。 4.擴充合約：原合約因事實變更而修改時，應就追加部分補繳印花稅，此類情形常見於承攬合約。 5.一證多性質：同一憑證具備2種以上性質，且稅率不同，應按較高稅率計算印花稅。

竹市稅務局強調，印花稅繳納方式計有貼用印花稅票、開立繳款書繳納及彙總繳納等3種，為便利民眾繳納，鼓勵採用網路申報「開立繳款書」或「彙總申報」及線上電子繳稅服務，免除購買稅票及銷花的不便。

竹市稅務局提醒，請收到114年印花稅應稅憑證檢查函的廠商，務必自行檢查110-113年所書立的各項憑證，並留意是否有上述5種常見漏貼（繳）情形，如有短、漏繳情形，請依稅捐稽徵法第48條之1規定於檢查日前自動補報繳，否則一經查獲，除須補稅外，並會按漏稅額處5-15倍罰鍰。

納稅義務人如對印花稅繳納方式、網路申報有任何疑問，可至稅務局網站查詢或撥03-5225161分機319、0800-000321或1999市民服務專線，將有專人服務。