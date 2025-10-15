9月房地三稅雙位數下滑

財政部昨（14）日公布9月稅收，房地相關稅目仍出現雙位數年減，又以土增稅年減40％最多，個人房地合一稅年減30.3％居次，契稅減少18.8％。

財政部統計處副處長劉訓蓉解釋，央行選擇性信用管制等打炒房措施，持續使房市交易續呈清淡，但仍看到減幅已經收斂。

另外財政部也公布9月營利事業房地合一稅400億元，創下歷年單月新高，年增37.1％。營利事業是在交易隔年5月一併申報房地合一稅，因此今年入帳的稅收，是反映去年房市。土增稅9月實徵44億元、為2016年4月以來新低，年減幅達40％，連七月雙位數負成長。