證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

財政部昨（14）日公布前九月稅收2.8兆元，年減2.5％，續呈衰退。不過受惠於9月台股頻創新高，9月證交稅入帳312億元，不僅是歷年最強9月，也是單月第三高，年增52.6％，是16年來最大增幅，連二紅。

財政部統計，9月稅收創單月新高的包括印花稅、營利事業房地合一稅，以及整體房地合一稅；同月新高則是關稅、證交稅、貨物稅；前九月累計創同期新高稅目則是綜所稅、遺產稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅及營利事業房地合一稅。

前九月稅收累計實徵2兆8,710億元，占全年預算數75.5％，占累計分配預算數93％，是否代表今年稅收可能短徵？財政部統計處副處長劉訓蓉表示，目前尚難斷定。

劉訓蓉分析，目前稅收有利因素包括今年股利發放年增二成，有利綜所稅、營所稅，上市櫃公司上半年營收也是正成長，有利於營所稅，再加上台股8月以來交易動能轉強，有助提升證交稅。

但同時，車市與房市買氣不佳，拖累貨物稅跟房地相關稅收表現，另因應美國對等關稅，財政部祭出延分期繳納紓困，也將影響全年稅收，預估要待本月營所稅暫繳申報大致入帳後，全年稅收情勢才會愈趨明朗。

財政部統計，9月上市櫃日均成交值6,006億元，年增43.4％，證交稅實徵312億元，為2024年8月、14個月以來新高，也是歷年單月第三高，年增52.6％，連二月正成長，近16年來最大增幅；前九月實徵1,983億元，年減10.1％。