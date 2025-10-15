契稅申報 成立30天內提出

《契稅條例》規定，納稅義務人於不動產買賣、承典、交換、贈與及分割契約成立日起30日內，應向當地主管稽徵機關申報契稅。屏東縣政府財稅局提醒民眾，在計算30日期限時，「契約成立之日」當日也計入，提醒留意相關期限。

依規定，納稅人在不動產買賣、承典、交換、贈與及分割契約成立日起，或因占有依法申請為所有人之日起30日內，應填具契稅申報書表，檢附公定格式契約書及相關文件，向當地主管稽徵機關申報契稅。財政部2008年函示，所稱「契約成立之日起30日」，應將「契約成立之日」計入在內。

舉例來說，若訂約日為2025年8月4日，應自8月4日起算，至9月2日前備妥相關文件，向所在地稽徵機關完成契稅申報；若截止日適逢假日，可順延至假期結束次日辦理。若納稅人未在法定期限內完成申報，每逾三日將加徵應納稅額1％怠報金，最高不得超過應納稅額，且以1.5萬元為上限。