快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

契稅申報 成立30天內提出

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

《契稅條例》規定，納稅義務人於不動產買賣、承典、交換、贈與及分割契約成立日起30日內，應向當地主管稽徵機關申報契稅。屏東縣政府財稅局提醒民眾，在計算30日期限時，「契約成立之日」當日也計入，提醒留意相關期限。

依規定，納稅人在不動產買賣、承典、交換、贈與及分割契約成立日起，或因占有依法申請為所有人之日起30日內，應填具契稅申報書表，檢附公定格式契約書及相關文件，向當地主管稽徵機關申報契稅。財政部2008年函示，所稱「契約成立之日起30日」，應將「契約成立之日」計入在內。

舉例來說，若訂約日為2025年8月4日，應自8月4日起算，至9月2日前備妥相關文件，向所在地稽徵機關完成契稅申報；若截止日適逢假日，可順延至假期結束次日辦理。若納稅人未在法定期限內完成申報，每逾三日將加徵應納稅額1％怠報金，最高不得超過應納稅額，且以1.5萬元為上限。

契約 財政部

延伸閱讀

新北警偕銀行、地政攔詐逾10億 侯友宜表揚打詐英雄

女博士欠費未繳 行政執行署出手...帳戶存款秒減百萬

不動產自益信託 免印花稅

新北淡水警分局攜手地政、金融 共同防制不動產詐騙

相關新聞

證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

財政部昨（14）日公布前九月稅收2.8兆元，年減2.5％，續呈衰退。不過受惠於9月台股頻創新高，9月證交稅入帳312億元...

9月房地三稅雙位數下滑

財政部昨（14）日公布9月稅收，房地相關稅目仍出現雙位數年減，又以土增稅年減40％最多，個人房地合一稅年減30.3％居次...

特定股權交易符合兩大要件視同房地買賣 課房地合一稅

財政部高雄國稅局表示，2021年7月1日起，特定股權交易若符合兩大要件，視同房地交易，須繳納房地合一稅。首先是交易日起算...

上傳電子發票 留意期限

營業人銷售貨物或勞務開立電子發票，應依規定時限將電子發票與相關必要資訊據實傳輸至財政部電子發票整合服務平台存證，財政部南...

境外可扣抵稅額 有上限

隨跨國投資與交易已成企業經營常態，財政部高雄國稅局提醒，營利事業在境外投資或取得境外所得時，應依照相關規定合併課徵營所稅...

契稅申報 成立30天內提出

《契稅條例》規定，納稅義務人於不動產買賣、承典、交換、贈與及分割契約成立日起30日內，應向當地主管稽徵機關申報契稅。屏東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。