境外可扣抵稅額 有上限

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

隨跨國投資與交易已成企業經營常態，財政部高雄國稅局提醒，營利事業在境外投資或取得境外所得時，應依照相關規定合併課徵營所稅，並計算可扣抵稅額以避免重複課稅，但可扣抵金額設有上限，不能超過因加計國外所得而增加的應納稅額。

所得稅法》規定，只要總機構設在中華民國境內的營利事業，須針對境內外全部所得合併課徵營所稅，其境外所得已依所得來源國法令繳納的所得稅，可在限額內扣抵應納稅額；但可扣抵金額，不可超過因加計國外所得而增加的應納稅額，而依國內適用稅率計算增加之應納稅額。

高雄國稅局說明，計算國外已繳納稅額扣抵限額時，應以國外所得額為基礎，也就是「國外收入減除相關成本及費用後餘額」，並非直接以全部國外收入全數計算境外可扣抵稅額之限額。企業可列報的扣抵稅額上限，仍以因加計國外所得而增加的應納稅額為限。

國稅局強調，可扣抵的境外稅額主要是比較境外已納稅額、可扣抵限額、以及因加計境外所得而增加之應納稅額三者中取其低者。

舉例來說，甲公司2023年取得境外收入1,000萬元，繳納當地所得稅200萬元，這筆收入相關成本費用為300萬元。因此，境外所得額為700萬元。依稅率20％計算，可扣抵限額為140萬元。

又甲公司當年度國內所得為虧損200萬元，加計境外所得後，應納稅額增加100萬元。因增加之應納稅額（100萬元）小於境外已納稅額（200萬元）及可扣抵限額（140萬元），因此甲公司僅得扣抵100萬元境外稅額。

國稅局提醒，營利事業列報境外可扣抵稅額時，務必依照規定正確計算並保存相關文件，以免因計算錯誤遭調整補稅，影響企業的權益。

隨跨國投資與交易已成企業經營常態,財政部高雄國稅局提醒,營利事業在境外投資或取得境外所得時,應依照相關規定合併課徵營所稅...

