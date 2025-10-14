房市交易清淡…9月房地交易3稅續衰退 財部分析原因

快訊

中央社／ 台北14日電
房市示意圖。記者游智文／攝影
財政部今天公布全國賦稅收入統計，9月土地增值稅、契稅、房地合一稅實徵金額續呈雙位數年減，其中土地增值稅衰退幅度40%最深，主因央行信用管制，房市交易熱度清淡。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，9月不動產相關稅目年減幅續呈雙位數負成長。其中，土地增值稅實徵淨額44億元，為2016年3月以來新低，年減40%，已連續7個月呈雙位數負成長，又以台北市、高雄市、新北市減少較多。

前9月土地增值稅實徵淨額518億元，為2010年以來同期新低，年減23.7%，以新北市、台北市、桃園市減少規模較大。

劉訓蓉說明，9月契稅實徵淨額14億元，年減18.8%，為連續7個月負成長，不過減幅有趨於收斂，其中以台北市、新北市、高雄市減幅較大，六都中台中市逆勢成長，主因為中大額案件稅款增加較多。

前9月契稅實徵淨額115億元，年減19.8%，其中以新北市、高雄市、台南市減少幅度較大，六都中桃園市呈增加，亦是因中大額案件稅款增加所致。

劉訓蓉說明，9月個人房地合一稅實徵淨額44億元，年減30.3%，為連續6個月雙位數負成長，以高雄市、台北市、台中市減少幅度較大，六都中唯一增加的是新北市；前9月個人房地合一稅實徵淨額389億元，年減22.4%，其中台中市、高雄市、桃園市減幅較大，新北市仍呈年增。

劉訓蓉說明，3項稅目呈負成長主因，除去年高基期外，也受到央行第7波選擇性信用管制措施影響，房市交易熱度續呈清淡，使契稅以外的各項不動產交易稅目均呈現年月雙減，不過年減幅有趨於收斂。

財政部公布，9月營利事業房地合一稅實徵淨額400億元，創歷年單月新高，年增37.1%，其中六都均呈年增，又以台北市、新北市、高雄市增加最多。劉訓蓉解釋，因該稅目為5月與營所稅一同申報，申報的是去年的狀況，反映去年房市好帶動實徵淨額創高。

