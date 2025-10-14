旅客返國要注意！啤酒、調酒都是酒 入境超量攜帶未申報恐受罰

長榮一名空服員疑似因抱病工作，下班後就醫住院卻不幸離世，消息一出引起社會對於空服員的工作內容及航空公司管理的關注。前立委、律師邱顯智對此也在臉書分享自己一位空服員當事人的經歷，因為執勤受傷，醫院認為暫時不適合工作，但公司仍然要求回去擔任地勤，讓邱顯智為當事人抱不平。

2025-10-14 16:59